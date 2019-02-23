до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности; покупкой ценных бумаг; погашением ранее полученных кредитов (в т.ч. третьих лиц); передачей денежных средств (в т.ч. предоставлением займов) третьим лицам. Контроль целевого использования осуществляется при сумме кредита свыше 500 000 руб. Ставки 16,00 %

30 000 ... 500 000 ₽

1 год ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования +3 п. п. при досрочном расторжении договора личного страхования

личное базовая ставка выдача кредита производится при условии обязательного участия в кредитной сделке созаёмщика либо оформления договора страхования от несчастных случаев и болезней Требования и документы Категория заемщиков работники бюджетной сферы / госслужащие Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

паспорт

заявление-анкета Количество созаемщиков 1 человек Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 2 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;

возможно подтвердить доход справкой по форме банка;

способ погашения аннуитетными либо дифференцированными платежами по выбору заемщика;

возможность предоставления кредита без обеспечения;

крупная сумма кредита под поручительство Минусы при отсутствии обеспечения требуется созаемщик или личное страхование Особые ограничения кредит предоставляется работникам государственных или муниципальных образовательных организаций (перечень указан на сайте банка);

повышенная ставка по кредиту с обеспечением при оценке платежеспособности заемщика и/или поручителя по заявленным в ходатайстве доходам (без справок о доходе);

повышенная ставка при досрочном расторжении договора личного страхования (без обеспечения)

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.