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Пенсионный без обеспечения

Челябинвестбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,20%
Сумма
до 200 000
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 11,20 %
  • 30 000 ... 200 000 ₽
  • 1 мес. ... 3 года
Максимальная
  • 14,90 %
  • 30 000 ... 200 000 ₽
  • 1 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    + 2 п.п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 45 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 45 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
  • пенсионное удостоверение
  • паспорт
    копия и оригинал
  • заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы обеспечения
Минусы
  • требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита;
  • требуется имущественное страхование;
  • повышенная ставка при отказе от личного страхования;
  • банк не раскрывает минимальную ставку для клиентов "с улицы"
Особые ограничения
  • кредит для работающих и неработающих пенсионеров;
  • +2 п.п. при отказе от личного страхования;
  • при сумме кредита до 700 тыс. рублей страхование каско можно заменить на поручительство физ. лица или увеличение ставки на 3 п. п.
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 07.02.2019 17:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Пенсионный» в 13 городах России
1 207
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «Челябинвестбанк»
Адрес
454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
ОГРН
1027400001650
Отделения и банкоматы
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Отделения 59
Банкоматы 119
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Телефоны
(351) 268-00-88 — справочная служба

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