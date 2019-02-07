Пенсионный без обеспечения
Челябинвестбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,20%
Сумма
до 200 000 ₽
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 11,20 %
- 30 000 ... 200 000 ₽
- 1 мес. ... 3 года
Максимальная
- 14,90 %
- 30 000 ... 200 000 ₽
- 1 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+ 2 п.п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 45 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 45 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
- пенсионное удостоверение
-
паспорт
копия и оригинал
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы обеспечения
Минусы
- требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита;
- требуется имущественное страхование;
- повышенная ставка при отказе от личного страхования;
- банк не раскрывает минимальную ставку для клиентов "с улицы"
Особые ограничения
- кредит для работающих и неработающих пенсионеров;
- +2 п.п. при отказе от личного страхования;
- при сумме кредита до 700 тыс. рублей страхование каско можно заменить на поручительство физ. лица или увеличение ставки на 3 п. п.
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 07.02.2019 17:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Пенсионный» в 13 городах России
1 207
Справочная информация
ПАО «Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «Челябинвестбанк»
- Адрес
- 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
- ОГРН
- 1027400001650
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Челябинск
- Телефоны
-
(351) 268-00-88 — справочная служба