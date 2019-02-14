Под залог недвижимости
Солид Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
13,50%
Сумма
до 3 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - от 1 до 6 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 13,50 %
- 400 000 ... 3 000 000 ₽
- 13 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
Страхование
-
без страхования
+3 п. п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 12 мес.
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- документы по предоставляемому залогу
- паспорт
- заявление-анкета
- полный перечень документов предоставлен на сайте банка
Прочие требования к заемщику
- наличие стационарного телефона
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 6 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
20 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- разные способы подтверждения дохода;
- крупная сумма кредита
Минусы
- срок рассмотрения кредитной заявки - до 6 дней;
- соотношение кредит / залог авто – до 50%;
- повышенная ставка при отказе от личного страхования
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 14.02.2019 11:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог» в 21 городе России
2 396
Справочная информация
АО «Солид Банк»
- Адрес
- 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 25
- ОГРН
- 1024100000121
- Сайт
- www.solidbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
-
(423) 226-57-22