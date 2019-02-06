На неотложные нужды
Алтайкапиталбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 16,00%
Сумма
0 ₽
Срок
до 1 года
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - от 3 до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 16,00 %
- 0 ₽
- 1 мес. ... 1 год
Максимальная
- 20,00 %
- 0 ₽
- 1 мес. ... 1 год
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
ценных бумаг, в т.ч. векселей, паев ПИФов, обязательно
размещенный депозит (вклад), обязательно
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
двух
требуется залог при предоставлении кредита на сумму свыше 100 000 рублей
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
- от 20 до 60 лет на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 20 до 55 лет на дату получения кредита
- до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- ИНН
-
трудовая книжка
копия
-
паспорт
копия
- заявление-анкета
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 3 до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
частичное
- мораторий
- платный период
Нарушение обязательств по кредиту
неустойка в размере 20% годовых
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без страхования
Минусы
- обязательно предоставление справки по форме 2-НДФЛ;
- требуется регистрация в регионе предоставления кредита
Особые ограничения
- отсутствует информация о сумме кредита
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 06.02.2019 15:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На неотложные нужды» в 8 городах России
1 443
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Алтайкапиталбанк»
- Адрес
- 656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Л. Толстого, д. 38а
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Барнаул
- Телефоны
-
(3814) 63-62-14