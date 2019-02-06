Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 16,00 %

0 ₽

1 мес. ... 1 год Максимальная 20,00 %

0 ₽

1 мес. ... 1 год Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно автотранспорта, обязательно ценных бумаг, в т.ч. векселей, паев ПИФов, обязательно размещенный депозит (вклад), обязательно на выбор поручительство и гарантии двух физических лиц, обязательно требуется залог при предоставлении кредита на сумму свыше 100 000 рублей Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели Возраст заемщика для мужчин от 20 до 60 лет на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита для женщин от 20 до 55 лет на дату получения кредита

до 55 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ Документы документы по предоставляемому залогу

ИНН

трудовая книжка копия

паспорт копия

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 3 до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное частичное мораторий

платный период Нарушение обязательств по кредиту неустойка в размере 20% годовых Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без страхования Минусы обязательно предоставление справки по форме 2-НДФЛ;

требуется регистрация в регионе предоставления кредита Особые ограничения отсутствует информация о сумме кредита

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 06.02.2019 15:09

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.