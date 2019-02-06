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На неотложные нужды

Алтайкапиталбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 16,00%
Сумма
0
Срок
до 1 года
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - от 3 до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 16,00 %
  • 0 ₽
  • 1 мес. ... 1 год
Максимальная
  • 20,00 %
  • 0 ₽
  • 1 мес. ... 1 год
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
ценных бумаг, в т.ч. векселей, паев ПИФов, обязательно
размещенный депозит (вклад), обязательно
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
двух
требуется залог при предоставлении кредита на сумму свыше 100 000 рублей
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 20 до 60 лет на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 20 до 55 лет на дату получения кредита
  • до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
Документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • ИНН
  • трудовая книжка
    копия
  • паспорт
    копия
  • заявление-анкета
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 3 до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

частичное

  • мораторий
  • платный период
Нарушение обязательств по кредиту
неустойка в размере 20% годовых
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без страхования
Минусы
  • обязательно предоставление справки по форме 2-НДФЛ;
  • требуется регистрация в регионе предоставления кредита
Особые ограничения
  • отсутствует информация о сумме кредита
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 06.02.2019 15:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На неотложные нужды» в 8 городах России
1 443
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Алтайкапиталбанк»
Адрес
656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Л. Толстого, д. 38а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Барнаул
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Телефоны
(3814) 63-62-14

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