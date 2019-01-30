до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита развитие (ведение) личного подсобного хозяйства Ставки Минимальная 15,00 %

10 000 ... 200 000 ₽

1 мес. ... 2 года Максимальная 16,00 %

10 000 ... 500 000 ₽

2 года ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно Страхование без страхования + 2 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков владельцы личных подсобных хозяйств Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор доход по основному месту работы; пенсии, стипендии, пособия и прочие социальные выплаты; доход от иных видов деятельности справка по форме 2-НДФЛ доход по основному месту работы; пенсии, стипендии, пособия и прочие социальные выплаты; доход от иных видов деятельности Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

ИНН

паспорт

заявление-анкета выписка из похозяйственной книги об учете заемщика в качестве гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, заверенная администрацией поселения

рекомендация (ходатайства), выданная главой сельской администрации потенциальному заемщику для получения кредита Количество созаемщиков от 0 до 3 человек Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 3 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи частями/траншами Форма выдачи наличные

на счет компании, предоставляющей товар / услугу Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% в день от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы срок действия решения - 30 дней;

возможно привлечение до 3-х созаемщиков Минусы обязательно официальное подтверждение дохода;

требуется регистрация в регионе предоставления кредита;

повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования Особые ограничения кредит на развитие ЛПХ;

+2 п.п. без личного страхования

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.