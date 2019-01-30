Личное подсобное хозяйство
Камский Коммерческий Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 15,00%
Сумма
до 500 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- цель: развитие (ведение) личного подсобного хозяйства
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- развитие (ведение) личного подсобного хозяйства
Ставки
Минимальная
- 15,00 %
- 10 000 ... 200 000 ₽
- 1 мес. ... 2 года
Максимальная
- 16,00 %
- 10 000 ... 500 000 ₽
- 2 года ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
Страхование
-
без страхования
+ 2 п.п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- владельцы личных подсобных хозяйств
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
доход по основному месту работы; пенсии, стипендии, пособия и прочие социальные выплаты; доход от иных видов деятельности
- справка по форме 2-НДФЛ
доход по основному месту работы; пенсии, стипендии, пособия и прочие социальные выплаты; доход от иных видов деятельности
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- ИНН
- паспорт
- заявление-анкета
- выписка из похозяйственной книги об учете заемщика в качестве гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, заверенная администрацией поселения
- рекомендация (ходатайства), выданная главой сельской администрации потенциальному заемщику для получения кредита
Количество созаемщиков
от 0 до 3 человек
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- частями/траншами
Форма выдачи
- наличные
- на счет компании, предоставляющей товар / услугу
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- срок действия решения - 30 дней;
- возможно привлечение до 3-х созаемщиков
Минусы
- обязательно официальное подтверждение дохода;
- требуется регистрация в регионе предоставления кредита;
- повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
- кредит на развитие ЛПХ;
- +2 п.п. без личного страхования
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 30.01.2019 17:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Личное подсобное хозяйство» в 10 городах России
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Справочная информация
ООО «Камский коммерческий банк»
- Адрес
- 423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 21
- ОГРН
- 1021600000840
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