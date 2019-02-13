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Рефинансирование без обеспечения

Углеметбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,50%
Сумма
до 2 000 000
Срок
до 6 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 7 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
до 5-ти кредитов в сторонних банках
Ставки
Минимальная
  • 14,50 %
  • 300 000 ... 2 000 000 ₽
  • 1 мес. ... 3 года
Максимальная
  • 16,50 %
  • 20 000 ... 200 000 ₽
  • 3 года ... 6 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    +0,5 п. п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
при наличии личного страхования требование по предельному возрасту не применяется
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
при сроке кредитования свыше 36 месяцев непрерывный трудовой стаж заемщика должен составлять не менее 12 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • не требуется в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • трудовой договор
  • трудовая книжка
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • справка из стороннего банка, содержащая информацию о рефинансируемом кредите
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 7 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
  • возраст заемщика - от 18 лет;
  • возможность предоставления кредита без обеспечения;
  • длительный срок финансирования
Минусы
  • рассмотрение кредитной заявки - до 7 дней;
  • повышенная ставка без личного страхования
Особые ограничения
  • рефинансирование до 5-ти кредитов в сторонних банках
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 13.02.2019 14:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 13 городах России
1 394
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Справочная информация
АО «Углеметбанк»
Адрес
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 17 Б
Отделения и банкоматы
в вашем городе Челябинск
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Телефоны
(351) 247-49-79

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