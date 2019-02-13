Рефинансирование под поручительство
Углеметбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,00%
Сумма
до 2 000 000 ₽
Срок
до 6 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - от 1 до 7 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
до 5-ти кредитов в сторонних банках
Ставки
Минимальная
- 14,00 %
- 300 000 ... 2 000 000 ₽
- 1 мес. ... 3 года
Максимальная
- 16,00 %
- 20 000 ... 200 000 ₽
- 37 мес. ... 6 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
Страхование
-
без страхования
+0,5 п. п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
при наличии личного страхования требование по предельному возрасту не применяется
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
при сроке кредитования свыше 36 месяцев непрерывный трудовой стаж заемщика должен составлять не менее 12 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
-
трудовая книжка
копия
- паспорт
- заявление-анкета
- справка из стороннего банка, содержащая информацию о рефинансируемом кредите
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 7 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- возраст заемщика - от 18 лет;
- возможность предоставления кредита без обеспечения;
- длительный срок финансирования
Минусы
- рассмотрение кредитной заявки - до 7 дней;
- повышенная ставка без личного страхования
Особые ограничения
- рефинансирование до 5-ти кредитов в сторонних банках
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 13.02.2019 14:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 13 городах России
1 209
Справочная информация
АО «Углеметбанк»
- Адрес
- 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 17 Б
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Челябинск
- Телефоны
-
(351) 247-49-79