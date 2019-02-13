до 6 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование до 5-ти кредитов в сторонних банках Ставки Минимальная 14,00 %

300 000 ... 2 000 000 ₽

1 мес. ... 3 года Максимальная 16,00 %

20 000 ... 200 000 ₽

37 мес. ... 6 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно Страхование без страхования +0,5 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка при наличии личного страхования требование по предельному возрасту не применяется Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 18 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 18 лет на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 6 месяцев Требования к трудоустройству: при сроке кредитования свыше 36 месяцев непрерывный трудовой стаж заемщика должен составлять не менее 12 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

не требуется в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

трудовая книжка копия

паспорт

заявление-анкета справка из стороннего банка, содержащая информацию о рефинансируемом кредите Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 1 до 7 дней Максимальный срок действия кредитного решения 1 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет в стороннем банке Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% в день от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;

возраст заемщика - от 18 лет;

возможность предоставления кредита без обеспечения;

длительный срок финансирования Минусы рассмотрение кредитной заявки - до 7 дней;

повышенная ставка без личного страхования Особые ограничения рефинансирование до 5-ти кредитов в сторонних банках

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.