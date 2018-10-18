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На любые цели без обеспечения

Владбизнесбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 17,00%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 36 мес.
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - 1 день
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 17,00 %
  • 300 000 ... 1 000 000 ₽
  • 6 мес. ... 12 мес.
Максимальная
  • 25,00 %
  • 30 000 ... 100 000 ₽
  • 13 мес. ... 36 мес.
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 75 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
  • заявление-анкета
  • паспорт
  • трудовая книжка
    копия
  • трудовой договор
    копия
  • пенсионное удостоверение
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
1 день
(рабочего)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • возраст заемщика - от 18 до 75 лет;
  • возможность предоставления кредита ИП;
  • отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;
  • предоставление скидки к процентной ставке работникам бюджетной сферы;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • альтернативные способы обеспечения / без обеспечения;
  • рассмотрение заявки - 1 день;
  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
  • без страхования;
  • крупная сумма кредита
Минусы
  • высокая ставка без обеспечения
Особые ограничения
  • -2 п.п. для бюджетников
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 18.10.2018 11:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На любые цели» в 3 городах России
1 025
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Справочная информация
АО «Владбизнесбанк»
Адрес
600015, г. Владимир, <nobr>пр-т</nobr> Ленина, д. 35
ОГРН
1023300000063
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владимир
Отделения 4
Банкоматы 3
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Телефоны
(4922) 54-18-65

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