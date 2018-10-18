Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 17,00 %

300 000 ... 1 000 000 ₽

6 мес. ... 12 мес. Максимальная 25,00 %

30 000 ... 100 000 ₽

13 мес. ... 36 мес. Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

работники бюджетной сферы / госслужащие Возраст заемщика для мужчин от 18 лет на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита для женщин от 18 лет на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы заявление-анкета

паспорт

трудовая книжка копия

трудовой договор копия

пенсионное удостоверение

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочего) 1 день Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы возраст заемщика - от 18 до 75 лет;

возможность предоставления кредита ИП;

отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;

предоставление скидки к процентной ставке работникам бюджетной сферы;

альтернативные способы подтверждения дохода;

альтернативные способы обеспечения / без обеспечения;

рассмотрение заявки - 1 день;

погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;

без страхования;

крупная сумма кредита Минусы высокая ставка без обеспечения Особые ограничения -2 п.п. для бюджетников

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.