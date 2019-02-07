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Пенсионный

Банк ДОМ.РФ, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 16,90%
Сумма
до 15 000 000
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 2 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 16,90 %
  • 300 001 ... 15 000 000 ₽
  • 2 года ... 7 лет
Максимальная
  • 19,90 %
  • 10 000 ... 300 000 ₽
  • 2 года ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 75 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
стаж указан для категории "работающие пенсионеры"
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
в случае принятия в расчет платежеспособности доходов от работы требуется справка 2-НДФЛ / справка по форме банка / для нотариуса и адвоката: декларация по форме 3-НДФЛ или 4-НДФЛ
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
  • другие документы
    выписка с вклада/счета, открытого в кредитной организации, в случае перечисления пенсии на вклад/счет в кредитной организации
в случае принятия в расчет платежеспособности доходов от работы требуется справка 2-НДФЛ / справка по форме банка / для нотариуса и адвоката: декларация по форме 3-НДФЛ или 4-НДФЛ
Документы
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • пенсионное удостоверение / справка о размере пенсии
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • без страхования;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • не требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита
Особые ограничения
  • для пенсионеров;
  • банк не раскрывает размер штрафных санкций за просрочку платежа
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 07.02.2019 18:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Пенсионный» в 27 городах России
5 193
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Справочная информация
АО «Банк ДОМ.РФ»
Адрес
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
ОГРН
1037739527077
Сайт
domrfbank.ru
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Телефоны
8 800 775-86-86 — единая справочная служба

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