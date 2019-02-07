Доход

подтверждение основного дохода

на выбор

в случае принятия в расчет платежеспособности доходов от работы требуется справка 2-НДФЛ / справка по форме банка / для нотариуса и адвоката: декларация по форме 3-НДФЛ или 4-НДФЛ

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

другие документы выписка с вклада/счета, открытого в кредитной организации, в случае перечисления пенсии на вклад/счет в кредитной организации

в случае принятия в расчет платежеспособности доходов от работы требуется справка 2-НДФЛ / справка по форме банка / для нотариуса и адвоката: декларация по форме 3-НДФЛ или 4-НДФЛ