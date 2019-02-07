Пенсионный
Банк ДОМ.РФ, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 16,90%
Сумма
до 15 000 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 2 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 16,90 %
- 300 001 ... 15 000 000 ₽
- 2 года ... 7 лет
Максимальная
- 19,90 %
- 10 000 ... 300 000 ₽
- 2 года ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
стаж указан для категории "работающие пенсионеры"
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
в случае принятия в расчет платежеспособности доходов от работы требуется справка 2-НДФЛ / справка по форме банка / для нотариуса и адвоката: декларация по форме 3-НДФЛ или 4-НДФЛ
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
-
другие документы
выписка с вклада/счета, открытого в кредитной организации, в случае перечисления пенсии на вклад/счет в кредитной организации
в случае принятия в расчет платежеспособности доходов от работы требуется справка 2-НДФЛ / справка по форме банка / для нотариуса и адвоката: декларация по форме 3-НДФЛ или 4-НДФЛ
Документы
- паспорт
- заявление-анкета
- пенсионное удостоверение / справка о размере пенсии
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- без страхования;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- не требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита
Особые ограничения
- для пенсионеров;
- банк не раскрывает размер штрафных санкций за просрочку платежа
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 07.02.2019 18:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Пенсионный» в 27 городах России
5 193
Справочная информация
АО «Банк ДОМ.РФ»
- Адрес
- 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
- ОГРН
- 1037739527077
- Сайт
- domrfbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 775-86-86 — единая справочная служба