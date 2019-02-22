Рефинансирование
Левобережный, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,90%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 1 дня
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
Ставки
- 10,90 %
- 5 000 ... 1 000 000 ₽
- 12 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 19 лет на дату получения кредита
- до 72 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 19 лет на дату получения кредита
- до 72 лет на дату погашения кредита
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
-
справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
для пенсионеров
-
другие документы
выписка по зарплатному счету
Документы
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- документы по предоставляемому залогу
- паспорт
- заявление-анкета
- оригинал кредитного договора по рефинансируемым кредитам или справка, заверенная банком, в котором оформлен кредит, с указанием процентной ставки
Прочие требования к заемщику
- наличие стационарного телефона
- с момента заключения кредитного договора в другом банке должно пройти не менее 6 месяцев; отсутствие текущей просроченной задолженности; максимальная допущенная просроченная задолженность составляет не более 30 дней
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
24 часа
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени в размере 0,05% в день от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- салоны связи
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возраст заемщика - до 72 лет на момент погашения кредита;
- без обеспечения;
- без страхования;
- быстрое рассмотрение заявки
Минусы
- максимальная граница процентной ставки на сайте не указана
Особые ограничения
- кредит на рефинансирование
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 41 городе России
2 986
Справочная информация
ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
- Адрес
- 630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
- ОГРН
- 1025400000010
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Новосибирск
- Телефоны
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8 800 333-35-55 — единая справочная служба