до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование Ставки 10,90 %

5 000 ... 1 000 000 ₽

12 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 19 лет на дату получения кредита

до 72 лет на дату погашения кредита для женщин от 19 лет на дату получения кредита

до 72 лет на дату погашения кредита Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию для пенсионеров

другие документы выписка по зарплатному счету Документы военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

документы по предоставляемому залогу

паспорт

заявление-анкета оригинал кредитного договора по рефинансируемым кредитам или справка, заверенная банком, в котором оформлен кредит, с указанием процентной ставки Прочие требования к заемщику наличие стационарного телефона

с момента заключения кредитного договора в другом банке должно пройти не менее 6 месяцев; отсутствие текущей просроченной задолженности; максимальная допущенная просроченная задолженность составляет не более 30 дней Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки 24 часа до 1 дня Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту пени в размере 0,05% в день от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

банкоматы

безналичный платеж со счета в другом банке

салоны связи

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода;

возраст заемщика - до 72 лет на момент погашения кредита;

без обеспечения;

без страхования;

быстрое рассмотрение заявки Минусы максимальная граница процентной ставки на сайте не указана Особые ограничения кредит на рефинансирование Оставить заявку Дата актуализации: 22.02.2019 15:32

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.