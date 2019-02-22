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Рефинансирование

Левобережный, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,90%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
Ставки
  • 10,90 %
  • 5 000 ... 1 000 000 ₽
  • 12 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 19 лет на дату получения кредита
  • до 72 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 19 лет на дату получения кредита
  • до 72 лет на дату погашения кредита
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
    для пенсионеров
  • другие документы
    выписка по зарплатному счету
Документы
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • документы по предоставляемому залогу
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • оригинал кредитного договора по рефинансируемым кредитам или справка, заверенная банком, в котором оформлен кредит, с указанием процентной ставки
Прочие требования к заемщику
  • наличие стационарного телефона
  • с момента заключения кредитного договора в другом банке должно пройти не менее 6 месяцев; отсутствие текущей просроченной задолженности; максимальная допущенная просроченная задолженность составляет не более 30 дней
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
24 часа
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени в размере 0,05% в день от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • салоны связи
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • возраст заемщика - до 72 лет на момент погашения кредита;
  • без обеспечения;
  • без страхования;
  • быстрое рассмотрение заявки
Минусы
  • максимальная граница процентной ставки на сайте не указана
Особые ограничения
  • кредит на рефинансирование
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Дата актуализации: 22.02.2019 15:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 41 городе России
2 986
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Справочная информация
ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
Адрес
630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
ОГРН
1025400000010
Отделения и банкоматы
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Отделения 16
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Телефоны
8 800 333-35-55 — единая справочная служба

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