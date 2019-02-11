Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 11,80 %

300 000 ... 2 000 000 ₽

13 мес. ... 7 лет Максимальная 13,80 %

50 000 ... 299 000 ₽

13 мес. ... 7 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования + 3,2 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники бюджетной сферы / госслужащие Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 62 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 4 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

не требуется в регионе предоставления кредита Доход минимальный среднемесячный доход заемщика: 50 000 руб. подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ базовая ставка

справка по форме 3-НДФЛ + 1 п.п. к базовой ставке

справка по форме банка / запрос работодателю + 1 п.п. к базовой ставке

косвенное подтверждение доходов + 1 п.п. к базовой ставке Документы трудовая книжка копия

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки от 3 до 5 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка

магазин-партнер

выезд специалиста Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых на сумму просроченной задолженности Способ оплаты кассы

платежные терминалы

системы ДБО

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

электронные платежные системы

салоны связи

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредита на длительный срок;

без обеспечения Минусы ставка повышается при отказе от личного страхования;

повышенная ставка при подтверждении дохода справкой по форме банка Особые ограничения для бюджетников;

+3,2 п. п. при отказе от личного страхования;

+1 п.п. при подтверждении дохода справкой по форме банка, предоставленной работодателем;

-1 п. п. при наличии положительной кредитной истории

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.