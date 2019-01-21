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Доверительный с обеспечением

Солидарность, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
19,00%
Сумма
до 500 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 19,00 %
  • 100 000 ... 500 000 ₽
  • 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, как альтернатива
движимого имущества, как альтернатива
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
залогодателя (если не совпадает с заемщиком), обязательно
при сумме кредита от 100-299 тыс.р. – поручительство физического лица; свыше 300 тыс.р. - залог движимого/недвижимого имущества
Страхование
  • без страхования
сумма кредита под поручительство и/или залог движимого имущества - до 300 тыс. руб., под залог движимого/недвижимого имущества - до 500 тыс.
Требования и документы
Категория заемщиков
  • пенсионеры
  • с положительной кредитной историей
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 12 мес.
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
для пенсионеров наличие стажа не требуется
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    за 6 последних месяцев
  • справка по форме банка / запрос работодателю
    за 6 последних месяцев
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
  • заявление-анкета
  • паспорт
    копия и оригинал
  • документы по предоставляемому залогу
  • пенсионное удостоверение
  • второй документ, удостоверяющий личность (заграничный паспорт, водительское удостоверение, СНИЛС и др.)
Прочие требования к заемщику
  • наличие положительной кредитной истории в любом банке
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • электронные платежные системы
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без личного страхования;
  • возможность предоставления кредита без обеспечения / альтернативные способы обеспечения;
  • альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
  • небольшая сумма;
  • высокая ставка
Особые ограничения
  • кредит оформляется заемщикам, имеющим положительную кредитную историю в любых банках и пенсионерам
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 21.01.2019 10:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Доверительный» в 18 городах России
1 180
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Солидарность»
Адрес
443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 90
ОГРН
1026300001848
Сайт
www.solid.ru
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Телефоны
(846) 203-44-44
(846) 379-78-78

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