На любые цели
Почта Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,90%
Сумма
до 1 500 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - 1 день
- есть комиссии
- без подтверждения дохода
10 564 заявки за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 10,90 %
- 50 000 ... 1 500 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Максимальная
- 23,90 %
- 50 000 ... 1 500 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
единовременная
от 2.9% до 7.9% от суммы кредита
за подключение услуги "Гарантированная ставка"
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Дополнительная информация
"Гарантированная ставка" действует при погашении кредита без просрочек не менее 12 месяцев; перерасчет выплачивается в дату полного погашения кредита на сберегательный счет; при наличии несвоевременной оплаты, предоставление услуги возобновляется со дня, следующего за погашением просроченной задолженности на новый срок, а так же необходимо заново произвести минимальное количество платежей (не менее 12, при подключении услуги "Пропускаю платеж" количество платежей увеличивается)
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- студенты / молодежь
Возраст заемщика
для мужчин
- от 18 лет на дату получения кредита
для женщин
- от 18 лет на дату получения кредита
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
- подтверждение основного дохода не требуется
Документы
- заявление-анкета
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- паспорт
Количество созаемщиков
до 2 человек
не более 2-х созаемщиков
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
1 день
(рабочий)
Максимальный срок действия кредитного решения
7 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на карточный счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% на сумму просроченной задолженности; комиссия за услугу "Кредитное информирование" - 500 - 2 200 руб. в зависимости от периода пропуска платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- электронные платежные системы
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- не требуется подтверждение дохода;
- крупная сумма кредита без обеспечения;
- личное страхование - по желанию заемщика (не влияет на ставку)
Минусы
- крупная комиссия за услугу "Кредитное информирование" - 500-2200 руб. в зависимости от периода пропуска платежа;
- крупная комиссия за услугу "Гарантированная ставка" (до 6,9% от суммы кредита)
Особые ограничения
- до 1,5 млн руб. для зарплатных клиентов, до 1 млн руб. для остальных
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На любые цели» в 327 городах России
358 381
Справочная информация
ПАО «Почта Банк»
- Адрес
- 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
- ОГРН
- 1023200000010
- Сайт
- www.pochtabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 550-07-70 — единая справочная служба