"Гарантированная ставка" действует при погашении кредита без просрочек не менее 12 месяцев; перерасчет выплачивается в дату полного погашения кредита на сберегательный счет; при наличии несвоевременной оплаты, предоставление услуги возобновляется со дня, следующего за погашением просроченной задолженности на новый срок, а так же необходимо заново произвести минимальное количество платежей (не менее 12, при подключении услуги "Пропускаю платеж" количество платежей увеличивается)