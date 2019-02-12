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На любые цели

Почта Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,90%
Сумма
до 1 500 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - 1 день
  • есть комиссии
  • без подтверждения дохода
Оставить заявку
10 564 заявки за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 10,90 %
  • 50 000 ... 1 500 000 ₽
  • 1 год ... 5 лет
Максимальная
  • 23,90 %
  • 50 000 ... 1 500 000 ₽
  • 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
единовременная
от 2.9% до 7.9% от суммы кредита
за подключение услуги "Гарантированная ставка"
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Дополнительная информация

"Гарантированная ставка" действует при погашении кредита без просрочек не менее 12 месяцев; перерасчет выплачивается в дату полного погашения кредита на сберегательный счет; при наличии несвоевременной оплаты, предоставление услуги возобновляется со дня, следующего за погашением просроченной задолженности на новый срок, а так же необходимо заново произвести минимальное количество платежей (не менее 12, при подключении услуги "Пропускаю платеж" количество платежей увеличивается)

Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • студенты / молодежь
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 18 лет на дату получения кредита
для женщин
  • от 18 лет на дату получения кредита
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
  • подтверждение основного дохода не требуется
Документы
  • заявление-анкета
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • паспорт
Количество созаемщиков
до 2 человек
не более 2-х созаемщиков
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
1 день
(рабочий)
Максимальный срок действия кредитного решения
7 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на карточный счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% на сумму просроченной задолженности; комиссия за услугу "Кредитное информирование" - 500 - 2 200 руб. в зависимости от периода пропуска платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • электронные платежные системы
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • не требуется подтверждение дохода;
  • крупная сумма кредита без обеспечения;
  • личное страхование - по желанию заемщика (не влияет на ставку)
Минусы
  • крупная комиссия за услугу "Кредитное информирование" - 500-2200 руб. в зависимости от периода пропуска платежа;
  • крупная комиссия за услугу "Гарантированная ставка" (до 6,9% от суммы кредита)
Особые ограничения
  • до 1,5 млн руб. для зарплатных клиентов, до 1 млн руб. для остальных
Оставить заявку
10 564 заявки за 30 дней
Дата актуализации: 12.02.2019 10:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На любые цели» в 327 городах России
358 381
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Справочная информация
ПАО «Почта Банк»
Адрес
107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
ОГРН
1023200000010
Сайт
www.pochtabank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 550-07-70 — единая справочная служба

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