Доход

подтверждение основного дохода

на выбор

для кредитов в сумме до 100 тысяч рублей: справка о размере пенсии и трудовая книжка (для работающих пенсионеров) не требуется

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

подтверждение дополнительного дохода

на выбор

справка по форме 2-НДФЛ для работающих пенсионеров

справка по форме 3-НДФЛ с отметкой налогового органа о принятии

для кредитов в сумме до 100 тысяч рублей: справка о размере пенсии и трудовая книжка (для работающих пенсионеров) не требуется