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Рефинансирование без обеспечения

Запсибкомбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,40%
Сумма
до 1 500 000
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 4 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
максимальное количество рефинансируемых кредитов – не более 5 (потребительский кредит, автокредит, задолженность по кредитной карте, овердрафту)
Ставки
Минимальная
  • 12,40 %
  • 100 000 ... 1 500 000 ₽
  • 1 мес. ... 2 года
Максимальная
  • 14,00 %
  • 100 000 ... 1 500 000 ₽
  • 5 лет ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    + 0,5-1,5 п.п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 20 лет на дату получения кредита
  • до 66 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 20 лет на дату получения кредита
  • до 61 года на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
  • справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
  • загранпаспорт
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • ИНН
    копия и оригинал
  • трудовая книжка
    копия
  • паспорт
    копия и оригинал
  • заявление-анкета
  • документы по рефинансируемому кредиту
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 4 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • дифференцированные платежи
  • максимальный срок действия льготного периода 6 мес.
возможно погашение по дифференцированному графику платежей с предоставлением отсрочки начала выплаты основного долга сроком на 6 месяцев без увеличения процентной ставки
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,05% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • возможно получение кредита заемщиками с небезупречной кредитной историей;
  • возможность получения кредита без обеспечения;
  • возможно предоставление отсрочки погашения основного долга;
  • длительный срок кредитования;
  • крупная сумма кредита;
  • невысокая ставка
Минусы
  • повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;
  • обязательное наличие справки по форме 2-НДФЛ
Особые ограничения
  • кредит на рефинансирование для бюджетников;
  • максимальное количество рефинансируемых кредитов – не более 5;
  • срок обслуживания кредита – не менее 6 месяцев;
  • отсутствие фактов возникновения просроченной задолженности в течение последних 12 месяцев или за фактическое количество месяцев, если с даты кредита прошло не менее 12 месяцев
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 25.01.2019 16:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 45 городах России
3 055
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Справочная информация
ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
Адрес
625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1
ОГРН
1028900001460
Отделения и банкоматы
в вашем городе Тюмень
Отделения 25
Банкоматы 127
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Телефоны
8 800 100-50-05 — единая справочная служба
(3452) 79-87-77

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