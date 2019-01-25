до 7 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование максимальное количество рефинансируемых кредитов – не более 5 (потребительский кредит, автокредит, задолженность по кредитной карте, овердрафту) Ставки Минимальная 12,40 %

100 000 ... 2 000 000 ₽

1 мес. ... 2 года Максимальная 14,00 %

100 000 ... 2 000 000 ₽

5 лет ... 7 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно Страхование без страхования + 0,5-1,5 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники бюджетной сферы / госслужащие Возраст заемщика для мужчин от 20 лет на дату получения кредита

до 66 лет на дату погашения кредита для женщин от 20 лет на дату получения кредита

до 61 года на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ подтверждение дополнительного дохода на выбор справка по форме банка / запрос работодателю Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

ИНН копия и оригинал

трудовая книжка копия

паспорт копия и оригинал

заявление-анкета документы по рефинансируемому кредиту

полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 4 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

максимальный срок действия льготного периода 6 мес. возможно погашение по дифференцированному графику платежей с предоставлением отсрочки начала выплаты основного долга сроком на 6 месяцев без увеличения процентной ставки Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,05% в день от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

банкоматы

системы ДБО

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы возможно получение кредита заемщиками с небезупречной кредитной историей;

возможность получения кредита без обеспечения;

возможно предоставление отсрочки погашения основного долга;

длительный срок кредитования;

крупная сумма кредита;

невысокая ставка Минусы повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;

обязательное наличие справки по форме 2-НДФЛ Особые ограничения кредит на рефинансирование для бюджетников;

максимальное количество рефинансируемых кредитов – не более 5;

срок обслуживания кредита – не менее 6 месяцев;

отсутствие фактов возникновения просроченной задолженности в течение последних 12 месяцев или за фактическое количество месяцев, если с даты кредита прошло не менее 12 месяцев

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 25.01.2019 16:03

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.