Рефинансирование под поручительство
Запсибкомбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,40%
Сумма
до 2 000 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 4 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
максимальное количество рефинансируемых кредитов – не более 5 (потребительский кредит, автокредит, задолженность по кредитной карте, овердрафту)
Ставки
Минимальная
- 12,40 %
- 100 000 ... 2 000 000 ₽
- 1 мес. ... 2 года
Максимальная
- 14,00 %
- 100 000 ... 2 000 000 ₽
- 5 лет ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
Страхование
-
без страхования
+ 0,5-1,5 п.п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники бюджетной сферы / госслужащие
Возраст заемщика
для мужчин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 66 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 61 года на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
-
ИНН
копия и оригинал
-
трудовая книжка
копия
-
паспорт
копия и оригинал
- заявление-анкета
- документы по рефинансируемому кредиту
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 4 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- максимальный срок действия льготного периода 6 мес.
возможно погашение по дифференцированному графику платежей с предоставлением отсрочки начала выплаты основного долга сроком на 6 месяцев без увеличения процентной ставки
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,05% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможно получение кредита заемщиками с небезупречной кредитной историей;
- возможность получения кредита без обеспечения;
- возможно предоставление отсрочки погашения основного долга;
- длительный срок кредитования;
- крупная сумма кредита;
- невысокая ставка
Минусы
- повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;
- обязательное наличие справки по форме 2-НДФЛ
Особые ограничения
- кредит на рефинансирование для бюджетников;
- максимальное количество рефинансируемых кредитов – не более 5;
- срок обслуживания кредита – не менее 6 месяцев;
- отсутствие фактов возникновения просроченной задолженности в течение последних 12 месяцев или за фактическое количество месяцев, если с даты кредита прошло не менее 12 месяцев
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 25.01.2019 16:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 45 городах России
1 928
Справочная информация
ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
- Адрес
- 625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1
- ОГРН
- 1028900001460
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Тюмень
- Телефоны
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8 800 100-50-05 — единая справочная служба(3452) 79-87-77