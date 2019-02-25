до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 14,20 %

300 000 ... 5 000 000 ₽

13 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно на выбор поручительство и гарантии супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, по требованию банка Страхование без страхования +2,4 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 18 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 18 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

не требуется в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования копия

документы по предоставляемому залогу

трудовая книжка копия

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии копия

паспорт оригинал

заявление-анкета оригинал При подаче заемщиком/поручителем копий документов сотруднику Банка предъявляются оригиналы документов для сверки Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Производятся по выбору заемщика 10 или 20 числа Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту штраф в размере ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации на день заключения договора от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы возраст заемщика - от 18 до 70 лет;

погашение аннуитетными или дифференцированными платежами;

крупная сумма кредита Минусы повышенная ставка при отказе от личного страхования Особые ограничения минимальный срок рассмотрения заявки на сайте банка не указан

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.