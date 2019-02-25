Под залог жилого помещения
ФорБанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
14,20%
Сумма
до 5 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 14,20 %
- 300 000 ... 5 000 000 ₽
- 13 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии
на выбор
супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, по требованию банка
Страхование
-
без страхования
+2,4 п.п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
Документы
-
страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
копия
- документы по предоставляемому залогу
-
трудовая книжка
копия
-
военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
копия
-
паспорт
оригинал
-
заявление-анкета
оригинал
При подаче заемщиком/поручителем копий документов сотруднику Банка предъявляются оригиналы документов для сверки
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Производятся по выбору заемщика 10 или 20 числа
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
штраф в размере ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации на день заключения договора от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возраст заемщика - от 18 до 70 лет;
- погашение аннуитетными или дифференцированными платежами;
- крупная сумма кредита
Минусы
- повышенная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
- минимальный срок рассмотрения заявки на сайте банка не указан
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 25.02.2019 17:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог жилого помещения» в 11 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «ФорБанк»
- Адрес
- 107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 5, стр. 5
- ОГРН
- 1022200526061
- Сайт
- www.forbank.ru
- Отделения и банкоматы
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8-800-511-86-97(499) 705-86-97