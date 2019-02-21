до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 14,00 %

500 000 ... 10 000 000 ₽

1 год ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог квартира, загородный дом с земельным участком, коммерческая недвижимость недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно автомобиль категории «В» не старше 7 лет на момент погашения кредита автотранспорта, обязательно если в качестве обеспечения выступает собственность третьего лица – процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт Страхование имущественное, личное и титульное базовая ставка

имущественное и титульное + 3 п.п. к базовой ставке Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ для ИП

справка по форме банка / запрос работодателю дополнительно к справке по форме 2-НДФЛ

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

другие документы Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

трудовой договор

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество

паспорт

заявление-анкета документ об оценке и праве собственности на предмет залога (оценка должна быть проведена до выдачи после предварительного решения по кредитной заявке)

копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП

полный перечень документов указан на сайте банка Количество созаемщиков в качестве созаемщиков могут выступать только члены семьи заемщика до 3 человек Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки от 1-го часа до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых на просроченную задолженность по кредиту Способ оплаты кассы

банкоматы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы возможность привлечения до 3-х созаемщиков при залоге недвижимости;

возможность подтверждения дохода справкой по форме банка в комбинации со справкой по форме 2-НДФЛ;

возможность получения кредита ИП и пенсионерам Минусы имущественное страхование обязательно;

при кредитовании в филиалах Москвы и МО обязательна постоянная регистрация в регионе предоставления кредита;

повышенная ставка без личного страхования Особые ограничения обязательное имущественное и титульное страхование для сумм кредита до 3 млн. руб.;

в залог не принимается недвижимое имущество, в котором имеют долю в праве собственности и/или зарегистрированы несовершеннолетние лица, недееспособные/ограниченно дееспособные лица и лица, достигшие пенсионного возраста

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.