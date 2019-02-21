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Залоговый

Банк «Возрождение», потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,00%
Сумма
до 10 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 14,00 %
  • 500 000 ... 10 000 000 ₽
  • 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
квартира, загородный дом с земельным участком, коммерческая недвижимость
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
автомобиль категории «В» не старше 7 лет на момент погашения кредита
если в качестве обеспечения выступает собственность третьего лица – процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт
Страхование
  • имущественное, личное и титульное
    базовая ставка
  • имущественное и титульное
    + 3 п.п. к базовой ставке
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
    для ИП
  • справка по форме банка / запрос работодателю
    дополнительно к справке по форме 2-НДФЛ
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
  • другие документы
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • трудовой договор
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • документ об оценке и праве собственности на предмет залога (оценка должна быть проведена до выдачи после предварительного решения по кредитной заявке)
  • копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП
  • полный перечень документов указан на сайте банка
Количество созаемщиков
до 3 человек
в качестве созаемщиков могут выступать только члены семьи заемщика
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
от 1-го часа
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых на просроченную задолженность по кредиту
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • возможность привлечения до 3-х созаемщиков при залоге недвижимости;
  • возможность подтверждения дохода справкой по форме банка в комбинации со справкой по форме 2-НДФЛ;
  • возможность получения кредита ИП и пенсионерам
Минусы
  • имущественное страхование обязательно;
  • при кредитовании в филиалах Москвы и МО обязательна постоянная регистрация в регионе предоставления кредита;
  • повышенная ставка без личного страхования
Особые ограничения
  • обязательное имущественное и титульное страхование для сумм кредита до 3 млн. руб.;
  • в залог не принимается недвижимое имущество, в котором имеют долю в праве собственности и/или зарегистрированы несовершеннолетние лица, недееспособные/ограниченно дееспособные лица и лица, достигшие пенсионного возраста
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 21.02.2019 14:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Залоговый» в 80 городах России
2 894
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Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
Адрес
101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
ОГРН
1027700540680
Сайт
www.vbank.ru
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Телефоны
8 800 755-00-05 — единая справочная служба

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