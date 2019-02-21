Залоговый
Банк «Возрождение», потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,00%
Сумма
до 10 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 14,00 %
- 500 000 ... 10 000 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
квартира, загородный дом с земельным участком, коммерческая недвижимость
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
автомобиль категории «В» не старше 7 лет на момент погашения кредита
если в качестве обеспечения выступает собственность третьего лица – процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт
Страхование
-
имущественное, личное и титульное
базовая ставка
-
имущественное и титульное
+ 3 п.п. к базовой ставке
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
-
справка по форме 3-НДФЛ
для ИП
-
справка по форме банка / запрос работодателю
дополнительно к справке по форме 2-НДФЛ
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
- другие документы
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- трудовой договор
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество
- паспорт
- заявление-анкета
- документ об оценке и праве собственности на предмет залога (оценка должна быть проведена до выдачи после предварительного решения по кредитной заявке)
- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП
- полный перечень документов указан на сайте банка
Количество созаемщиков
до 3 человек
в качестве созаемщиков могут выступать только члены семьи заемщика
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
от 1-го часа
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых на просроченную задолженность по кредиту
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможность привлечения до 3-х созаемщиков при залоге недвижимости;
- возможность подтверждения дохода справкой по форме банка в комбинации со справкой по форме 2-НДФЛ;
- возможность получения кредита ИП и пенсионерам
Минусы
- имущественное страхование обязательно;
- при кредитовании в филиалах Москвы и МО обязательна постоянная регистрация в регионе предоставления кредита;
- повышенная ставка без личного страхования
Особые ограничения
- обязательное имущественное и титульное страхование для сумм кредита до 3 млн. руб.;
- в залог не принимается недвижимое имущество, в котором имеют долю в праве собственности и/или зарегистрированы несовершеннолетние лица, недееспособные/ограниченно дееспособные лица и лица, достигшие пенсионного возраста
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 21.02.2019 14:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Залоговый» в 80 городах России
2 894
Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
- Адрес
- 101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
- ОГРН
- 1027700540680
- Сайт
- www.vbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 755-00-05 — единая справочная служба