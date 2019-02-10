Вход

Под залог монет из драгоценных металлов

Чувашкредитпромбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 18,00%
Сумма
от 50 000
Срок
до 2 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 7 дней
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 18,00 %
  • от 50 000 ₽
  • 1 год
Максимальная
  • 19,00 %
  • от 50 000 ₽
  • 1 год ... 2 года
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
движимого имущества, по требованию банка
ювелирных изделий, обязательно
монеты из драгоценных металлов
в залог принимаются монеты из драгоценных металлов и в случае необходимости (дополнительный залог): недвижимость, транспортные средства, иное ликвидное имущество.
Страхование
  • без страхования
    базовая ставка
  • имущественное
    по требованию банка
  • личное
    по желанию клиента
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная / временная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
    для ИП
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
    для пенсионеров
Документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • пенсионное удостоверение
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Прочие требования к заемщику
  • постоянная или временная регистрация на территории Чувашской Республики, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Московской или Ленинградской области.
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 7 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательства
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;
  • возможность предоставления кредита ИП и пенсионерам
Минусы
  • срок рассмотрения кредитной заявки - до 7 дней
Особые ограничения
  • льготная ставка при залоге монет из драгоценных металлов, приобретенных в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 10.02.2019 17:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог монет из драгоценных металлов» в 8 городах России
1 363
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Чувашкредитпромбанк»
Адрес
428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский просп., д. 3
ОГРН
1022100000064
Отделения и банкоматы
в вашем городе Чебоксары
Отделения 8
Банкоматы 32
посмотреть на карте
Телефоны
(8352) 30-93-09

Кредиты

Популярные предложения

Кредиты банков

Показать еще