до 2 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 18,00 %

от 50 000 ₽

1 год Максимальная 19,00 %

от 50 000 ₽

1 год ... 2 года Подробная таблица ставок Обеспечение на выбор залог движимого имущества, по требованию банка монеты из драгоценных металлов ювелирных изделий, обязательно в залог принимаются монеты из драгоценных металлов и в случае необходимости (дополнительный залог): недвижимость, транспортные средства, иное ликвидное имущество. Страхование без страхования базовая ставка

имущественное по требованию банка

личное по желанию клиента Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная / временная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ для ИП

справка по форме банка / запрос работодателю

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию для пенсионеров Документы документы по предоставляемому залогу

пенсионное удостоверение

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Прочие требования к заемщику постоянная или временная регистрация на территории Чувашской Республики, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Московской или Ленинградской области. Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 7 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту пени в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательства Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;

альтернативные способы подтверждения дохода;

отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;

возможность предоставления кредита ИП и пенсионерам Минусы срок рассмотрения кредитной заявки - до 7 дней Особые ограничения льготная ставка при залоге монет из драгоценных металлов, приобретенных в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 10.02.2019 17:00

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.