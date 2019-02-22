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Газификация жилья

Левобережный, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
16,00%
Сумма
до 100 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • цель: газификация
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
  • без комиссий
  • без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • газификация
кредитные средства могут быть направлены на оплату следующих услуг: разработка проекта (оплата услуг по разработке проекта); строительно-монтажные работы (в том числе монтаж/демонтаж оборудования) и сдача объекта в эксплуатацию; приобретение строительных материалов и оборудования (в том числе приобретенного газового оборудования)
Ставки
  • 16,00 %
  • 5 000 ... 100 000 ₽
  • 6 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Дополнительная информация

Жители Новосибирской области могут получить возмещение процентной ставки из областного бюджета.
Размер субсидии составляет 3/4 от суммы фактически уплаченных процентов за фактический платежный период.

Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • пенсионеры
  • студенты / молодежь
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 20 лет на дату получения кредита
  • до 72 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 20 лет на дату получения кредита
  • до 72 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
  • постоянная / временная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
  • подтверждение основного дохода не требуется
Документы
  • пенсионное удостоверение
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • заявление-анкета
  • паспорт
  • оригинал договора с поставщиком услуг на проведение работ по газификации жилья;
  • справка о размере пенсии из отделения ПФ РФ или ведомственного учреждения (для пенсионеров)
Прочие требования к заемщику
  • наличие стационарного телефона
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
(100 минут)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на карточный счет
  • выпускается банковская карта
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени в размере 0,05% в день от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • электронные платежные системы
  • салоны связи
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без страхования;
  • без обеспечения;
  • подтверждения дохода не требуется;
  • быстрое рассмотрение кредитной заявки
Минусы
  • требуется регистрация в регионе предоставления кредита
Особые ограничения
  • кредит выдается только при наличии партнерского договора кредитования физических лиц банком и поставщиком услуг по газификации
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 22.02.2019 15:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Газификация жилья» в 3 городах России
1 143
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Справочная информация
ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
Адрес
630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
ОГРН
1025400000010
Отделения и банкоматы
в вашем городе Новосибирск
Отделения 16
Банкоматы 90
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Телефоны
8 800 333-35-55 — единая справочная служба

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