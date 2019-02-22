Цель кредита

газификация

кредитные средства могут быть направлены на оплату следующих услуг: разработка проекта (оплата услуг по разработке проекта); строительно-монтажные работы (в том числе монтаж/демонтаж оборудования) и сдача объекта в эксплуатацию; приобретение строительных материалов и оборудования (в том числе приобретенного газового оборудования)