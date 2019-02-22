Газификация жилья
Левобережный, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
16,00%
Сумма
до 100 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- цель: газификация
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 1 дня
- без комиссий
- без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- газификация
кредитные средства могут быть направлены на оплату следующих услуг: разработка проекта (оплата услуг по разработке проекта); строительно-монтажные работы (в том числе монтаж/демонтаж оборудования) и сдача объекта в эксплуатацию; приобретение строительных материалов и оборудования (в том числе приобретенного газового оборудования)
Ставки
- 16,00 %
- 5 000 ... 100 000 ₽
- 6 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Дополнительная информация
Жители Новосибирской области могут получить возмещение процентной ставки из областного бюджета.
Жители Новосибирской области могут получить возмещение процентной ставки из областного бюджета.
Размер субсидии составляет 3/4 от суммы фактически уплаченных процентов за фактический платежный период.
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- пенсионеры
- студенты / молодежь
Возраст заемщика
для мужчин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 72 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 72 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная / временная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
- подтверждение основного дохода не требуется
Документы
- пенсионное удостоверение
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- заявление-анкета
- паспорт
- оригинал договора с поставщиком услуг на проведение работ по газификации жилья;
- справка о размере пенсии из отделения ПФ РФ или ведомственного учреждения (для пенсионеров)
Прочие требования к заемщику
- наличие стационарного телефона
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
(100 минут)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на карточный счет
- выпускается банковская карта
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени в размере 0,05% в день от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- электронные платежные системы
- салоны связи
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без страхования;
- без обеспечения;
- подтверждения дохода не требуется;
- быстрое рассмотрение кредитной заявки
Минусы
- требуется регистрация в регионе предоставления кредита
Особые ограничения
- кредит выдается только при наличии партнерского договора кредитования физических лиц банком и поставщиком услуг по газификации
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 22.02.2019 15:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Газификация жилья» в 3 городах России
1 143
Справочная информация
ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
- Адрес
- 630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
- ОГРН
- 1025400000010
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Новосибирск
- Телефоны
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8 800 333-35-55 — единая справочная служба