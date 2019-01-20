Рефинансирование
Интерпромбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,00%
Сумма
до 1 100 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - день в день
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
рефинансирование любого количества беззалоговых кредитов; кредит по договору рефинансирования не предоставляется на погашение кредитов, по которым имеется текущая просроченная задолженность; рефинансирование осуществляется при условии обслуживания долга по кредиту не менее 5 месяцев с момента предоставления кредита; остаток срока погашения рефинансируемого кредита не должен быть менее 3-х месяцев
Ставки
Минимальная
- 11,00 %
- 45 000 ... 1 100 000 ₽
- 6 мес. ... 7 лет
Максимальная
- 19,00 %
- 45 000 ... 1 100 000 ₽
- 6 мес. ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная / временная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
-
справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
не требуется для заемщиков, достигших пенсионного возраста
-
другие документы
выписка по банковскому счету с указанием начисления заработной платы не менее чем за 3 месяца
Документы
- заявление-анкета
- паспорт
- свидетельство о временной регистрации
- документы по рефинансируемым кредитам;
- копия трудовой книжки / копия трудового договора (контракта) /справка о стаже
Прочие требования к заемщику
- для заемщиков, чей возраст превышает 62 года для мужчин и 57 лет для женщин на дату окончания кредита – максимальный срок кредита 60 меc.
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
0 дней
в день обращения
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,05% от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- без личного страхования;
- рефинансирование любого количества беззалоговых кредитов;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возраст заемщика - до 75 лет
- срок рассмотрения заявки – в день обращения;
- заемщикам, достигшим пенсионного возраста, не требуется наличие пенсионного удостоверения / справки из ПФР
Минусы
- широкий диапазон ставки
Особые ограничения
- на рефинансирование кредитов сторонних банков;
- минимальный размер суммы на целевое использование - 60% от общей суммы предоставляемого кредита;
- +1 п. п. до момента предоставления справок о закрытии рефинансируемых кредитов
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 20.01.2019 15:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 1 городе России
13 972
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Интерпромбанк»
- Адрес
- 119019, г. Москва, Гоголевский б-р, д. 9, стр. 1
- Сайт
- www.interprombank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 232-20-50(495) 777-12-33