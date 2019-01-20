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Рефинансирование

Интерпромбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,00%
Сумма
до 1 100 000
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - день в день
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
рефинансирование любого количества беззалоговых кредитов; кредит по договору рефинансирования не предоставляется на погашение кредитов, по которым имеется текущая просроченная задолженность; рефинансирование осуществляется при условии обслуживания долга по кредиту не менее 5 месяцев с момента предоставления кредита; остаток срока погашения рефинансируемого кредита не должен быть менее 3-х месяцев
Ставки
Минимальная
  • 11,00 %
  • 45 000 ... 1 100 000 ₽
  • 6 мес. ... 7 лет
Максимальная
  • 19,00 %
  • 45 000 ... 1 100 000 ₽
  • 6 мес. ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 75 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
  • постоянная / временная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
    не требуется для заемщиков, достигших пенсионного возраста
  • другие документы
    выписка по банковскому счету с указанием начисления заработной платы не менее чем за 3 месяца
Документы
  • заявление-анкета
  • паспорт
  • свидетельство о временной регистрации
  • документы по рефинансируемым кредитам;
  • копия трудовой книжки / копия трудового договора (контракта) /справка о стаже
Прочие требования к заемщику
  • для заемщиков, чей возраст превышает 62 года для мужчин и 57 лет для женщин на дату окончания кредита – максимальный срок кредита 60 меc.
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
0 дней
в день обращения
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,05% от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • без личного страхования;
  • рефинансирование любого количества беззалоговых кредитов;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • возраст заемщика - до 75 лет
  • срок рассмотрения заявки – в день обращения;
  • заемщикам, достигшим пенсионного возраста, не требуется наличие пенсионного удостоверения / справки из ПФР
Минусы
  • широкий диапазон ставки
Особые ограничения
  • на рефинансирование кредитов сторонних банков;
  • минимальный размер суммы на целевое использование - 60% от общей суммы предоставляемого кредита;
  • +1 п. п. до момента предоставления справок о закрытии рефинансируемых кредитов
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 20.01.2019 15:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 1 городе России
13 972
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Интерпромбанк»
Адрес
119019, г. Москва, Гоголевский б-р, д. 9, стр. 1
Сайт
www.interprombank.ru
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Телефоны
(495) 232-20-50
(495) 777-12-33

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