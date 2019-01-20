Цель кредита

рефинансирование

рефинансирование любого количества беззалоговых кредитов; кредит по договору рефинансирования не предоставляется на погашение кредитов, по которым имеется текущая просроченная задолженность; рефинансирование осуществляется при условии обслуживания долга по кредиту не менее 5 месяцев с момента предоставления кредита; остаток срока погашения рефинансируемого кредита не должен быть менее 3-х месяцев