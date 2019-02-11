Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 14,90 %

15 000 ... 750 000 ₽

1 год ... 5 лет Максимальная 33,20 %

15 000 ... 750 000 ₽

1 год ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Дополнительная информация неустойка - 20% годовых Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

адвокаты / нотариусы

пенсионеры

с положительной кредитной историей Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Требования к трудоустройству: срок работы ИП, адвоката / нотариуса – не менее 12 мес. Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы трудовая книжка копия

паспорт

заявление-анкета один из документов на выбор: свидетельство регистрации транспортного средства, ДМС, загранпаспорт или действующая карта в фитнес-клуб, выписка по банковскому счету с движением денежных средств по счету за последние 3 месяца Прочие требования к заемщику возраст от 25 лет на момент подачи заявки до 68 лет включительно на момент заключения кредитного договора для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, нотариусов, в т.ч. их ближайших родственников, работающих у данных физических лиц Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки от 15-ти минут до 1 дня Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

без страхования;

рассмотрение заявки за 15 минут Минусы широкий диапазон процентных ставок Оставить заявку 196 заявок за 30 дней Дата актуализации: 11.02.2019 09:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.