ОТП Универсальный
ОТП Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,90%
Сумма
до 750 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 1 дня
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
196 заявок за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 14,90 %
- 15 000 ... 750 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Максимальная
- 33,20 %
- 15 000 ... 750 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Дополнительная информация
неустойка - 20% годовых
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- адвокаты / нотариусы
- пенсионеры
- с положительной кредитной историей
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
срок работы ИП, адвоката / нотариуса – не менее 12 мес.
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
-
трудовая книжка
копия
- паспорт
- заявление-анкета
- один из документов на выбор: свидетельство регистрации транспортного средства, ДМС, загранпаспорт или действующая карта в фитнес-клуб, выписка по банковскому счету с движением денежных средств по счету за последние 3 месяца
Прочие требования к заемщику
- возраст от 25 лет на момент подачи заявки до 68 лет включительно на момент заключения кредитного договора для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, нотариусов, в т.ч. их ближайших родственников, работающих у данных физических лиц
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
от 15-ти минут
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- без страхования;
- рассмотрение заявки за 15 минут
Минусы
- широкий диапазон процентных ставок
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «ОТП Универсальный» в 112 городах России
29 795
Справочная информация
АО «ОТП Банк»
- Адрес
- 125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
- Сайт
- www.otpbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-55-55 — единая справочная служба