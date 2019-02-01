На любые цели - 48 часов
Александровский, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,50%
Сумма
до 10 000 000 ₽
Срок
до 10 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - от 1 до 2 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 12,50 %
- 100 000 ... 10 000 000 ₽
- 1 год ... 10 лет
Максимальная
- 20,10 %
- 100 000 ... 10 000 000 ₽
- 1 год ... 10 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, как альтернатива
в собственности супруги/а заемщика и/или их родителей и/или их детей старше 18 лет
движимого имущества, как альтернатива
автотранспорта или спецтехники
rредит предоставляется под залог недвижимого или движимого имущества на выбор клиента; требуется поручительство залогодателя, если залогодатель не выступает заемщиком
Страхование
-
без страхования
только при залоге авто; + 3,5 п.п. к базовой ставке
-
имущественное, личное и титульное
базовая ставка
-
имущественное и титульное
+ 1,5 п.п. к базовой ставке
-
имущественное и личное
+ 1 п.п. к базовой ставке
-
имущественное
+ 2,5 п.п. к базовой ставке
при залоге авто требуется КАСКО (+ 2 п.п. при отказе) и страхование жизни и здоровья (+ 1,5 п.п. при отказе); титульное страхование требуется, если срок владения закладываемым объектом недвижимости составляет менее 3-х лет
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы или совладельцы собственного бизнеса
- адвокаты / нотариусы
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка в свободной форме
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме организации-работодателя
- трудовой договор/контракт
- справка в свободной форме
- косвенное подтверждение доходов
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- трудовой договор
- трудовая книжка
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 2 дней
Максимальный срок действия кредитного решения
60 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых на сумму просрочки
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита на длительный срок;
- рассмотрение заявки - до 2 дней;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- срок действия положительного решения - 60 дней
Минусы
- кредит / залог - до 50%;
- требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита;
- повышенная ставка при отказе от личного, титульного, имущественного страхования
Особые ограничения
- при залоге недвижимости + 1,5/1/2,5 п.п. при отказе от личного/титульного/ титульного и личного страхования;
- при залоге авто требуется КАСКО (+ 2 п.п. при отказе) и страхование жизни и здоровья (+ 1,5 п.п. при отказе)
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 01.02.2019 16:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На любые цели - 48 часов» в 40 городах России
28 689
Справочная информация
ПАО «Банк «Александровский»
- Адрес
- 191119, г. Санкт-Петербург, Загородный просп., д. 46, корп. 2, лит. Б
- ОГРН
- 1027800000194
- Сайт
- www.alexbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 324-87-77