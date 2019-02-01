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На любые цели - 48 часов

Александровский, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,50%
Сумма
до 10 000 000
Срок
до 10 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 2 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 12,50 %
  • 100 000 ... 10 000 000 ₽
  • 1 год ... 10 лет
Максимальная
  • 20,10 %
  • 100 000 ... 10 000 000 ₽
  • 1 год ... 10 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, как альтернатива
в собственности супруги/а заемщика и/или их родителей и/или их детей старше 18 лет
движимого имущества, как альтернатива
автотранспорта или спецтехники
rредит предоставляется под залог недвижимого или движимого имущества на выбор клиента; требуется поручительство залогодателя, если залогодатель не выступает заемщиком
Страхование
  • без страхования
    только при залоге авто; + 3,5 п.п. к базовой ставке
  • имущественное, личное и титульное
    базовая ставка
  • имущественное и титульное
    + 1,5 п.п. к базовой ставке
  • имущественное и личное
    + 1 п.п. к базовой ставке
  • имущественное
    + 2,5 п.п. к базовой ставке
при залоге авто требуется КАСКО (+ 2 п.п. при отказе) и страхование жизни и здоровья (+ 1,5 п.п. при отказе); титульное страхование требуется, если срок владения закладываемым объектом недвижимости составляет менее 3-х лет
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы или совладельцы собственного бизнеса
  • адвокаты / нотариусы
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка в свободной форме
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме организации-работодателя
  • трудовой договор/контракт
  • справка в свободной форме
  • косвенное подтверждение доходов
Документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • трудовой договор
  • трудовая книжка
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 2 дней
Максимальный срок действия кредитного решения
60 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых на сумму просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита на длительный срок;
  • рассмотрение заявки - до 2 дней;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • срок действия положительного решения - 60 дней
Минусы
  • кредит / залог - до 50%;
  • требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита;
  • повышенная ставка при отказе от личного, титульного, имущественного страхования
Особые ограничения
  • при залоге недвижимости + 1,5/1/2,5 п.п. при отказе от личного/титульного/ титульного и личного страхования;
  • при залоге авто требуется КАСКО (+ 2 п.п. при отказе) и страхование жизни и здоровья (+ 1,5 п.п. при отказе)
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 01.02.2019 16:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На любые цели - 48 часов» в 40 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк «Александровский»
Адрес
191119, г. Санкт-Петербург, Загородный просп., д. 46, корп. 2, лит. Б
ОГРН
1027800000194
Сайт
www.alexbank.ru
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Телефоны
(812) 324-87-77

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