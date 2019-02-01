до 10 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 12,50 %

100 000 ... 10 000 000 ₽

1 год ... 10 лет Максимальная 20,10 %

100 000 ... 10 000 000 ₽

1 год ... 10 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог в собственности супруги/а заемщика и/или их родителей и/или их детей старше 18 лет недвижимого имущества, как альтернатива автотранспорта или спецтехники движимого имущества, как альтернатива rредит предоставляется под залог недвижимого или движимого имущества на выбор клиента; требуется поручительство залогодателя, если залогодатель не выступает заемщиком Страхование без страхования только при залоге авто; + 3,5 п.п. к базовой ставке

имущественное, личное и титульное базовая ставка

имущественное и титульное + 1,5 п.п. к базовой ставке

имущественное и личное + 1 п.п. к базовой ставке

имущественное + 2,5 п.п. к базовой ставке при залоге авто требуется КАСКО (+ 2 п.п. при отказе) и страхование жизни и здоровья (+ 1,5 п.п. при отказе); титульное страхование требуется, если срок владения закладываемым объектом недвижимости составляет менее 3-х лет Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

владельцы или совладельцы собственного бизнеса

адвокаты / нотариусы Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка в свободной форме подтверждение дополнительного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме организации-работодателя

трудовой договор/контракт

справка в свободной форме

косвенное подтверждение доходов Документы документы по предоставляемому залогу

трудовой договор

трудовая книжка

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки от 1 до 2 дней Максимальный срок действия кредитного решения 60 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых на сумму просрочки Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредита на длительный срок;

рассмотрение заявки - до 2 дней;

альтернативные способы подтверждения дохода;

срок действия положительного решения - 60 дней Минусы кредит / залог - до 50%;

требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита;

повышенная ставка при отказе от личного, титульного, имущественного страхования Особые ограничения при залоге недвижимости + 1,5/1/2,5 п.п. при отказе от личного/титульного/ титульного и личного страхования;

при залоге авто требуется КАСКО (+ 2 п.п. при отказе) и страхование жизни и здоровья (+ 1,5 п.п. при отказе)

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 01.02.2019 16:50

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.