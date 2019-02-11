Пенсионный
Ростфинанс, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 20,00%
Сумма
до 600 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 20,00 %
- 20 000 ... 600 000 ₽
- 6 мес. ... 1 год
Максимальная
- 24,00 %
- 20 000 ... 600 000 ₽
- 4 года 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+ 1 п.п. без личного страхования
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- пенсионеры
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 12 000 рублейподтверждение основного дохода
на выбор
при получении дополнительных доходов от сдачи имущества в аренду предоставляются договоры аренды, платежные документы (выписки с банковского счета), подтверждающие факт получения доходов от сдачи недвижимости в аренду)
-
справка по форме 2-НДФЛ
для работающих пенсионеров
-
справка по форме банка / запрос работодателю
для работающих пенсионеров
-
справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
или выписка по счету из обслуживающего банка, подтверждающая поступление пенсионных выплат
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
- другие документы
при получении дополнительных доходов от сдачи имущества в аренду предоставляются договоры аренды, платежные документы (выписки с банковского счета), подтверждающие факт получения доходов от сдачи недвижимости в аренду)
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- ИНН
- пенсионное удостоверение
-
трудовой договор
копия
-
трудовая книжка
копия
- паспорт
- заявление-анкета
- документы, подтверждающие наличие в собственности заемщика/семьи заемщика дорогостоящих активов:
- недвижимости;
- автотранспорта;
- документов подтверждающих наличие вкладов в других банках (выписки со счетов, договоры вклада);
- документы, подтверждающие наличие ценных бумаг, с указанием номинальной и рыночной (при наличии) стоимости
Количество созаемщиков
до 1 человека
супруг (а)/иное лицо (родственник 1-го круга) выступает созаемщиком (при необходимости, в случае принятия решения банком и для увеличения суммы кредита)
Прочие требования к заемщику
- наличие стационарного телефона
- допустимое количество действующих кредитов, на дату подачи заявки – не более 3-х кредитов; отсутствие кредитов в статусе «просрочен»; отсутствие действующих микрозаймов
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма без обеспечения;
- срок действия кредитного решения - до 30 дней;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- учитываются доп. доходы;
- регистрация на территории РФ
Минусы
- высокая ставка;
- повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
- кредит для пенсионеров;
- процентная ставка зависит от срока кредита
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 15:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Пенсионный» в 5 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «РостФинанс»
- Адрес
- 344037, г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 95
- ОГРН
- 1022300003021
- Сайт
- www.rostfinance.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Ростов-на-Дону
- Телефоны
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8 800 777-70-01 — единая справочная служба