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Пенсионный

Ростфинанс, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 20,00%
Сумма
до 600 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 20,00 %
  • 20 000 ... 600 000 ₽
  • 6 мес. ... 1 год
Максимальная
  • 24,00 %
  • 20 000 ... 600 000 ₽
  • 4 года 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    + 1 п.п. без личного страхования
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • пенсионеры
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • не требуется в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 12 000 рублей
подтверждение основного дохода
на выбор
при получении дополнительных доходов от сдачи имущества в аренду предоставляются договоры аренды, платежные документы (выписки с банковского счета), подтверждающие факт получения доходов от сдачи недвижимости в аренду)
  • справка по форме 2-НДФЛ
    для работающих пенсионеров
  • справка по форме банка / запрос работодателю
    для работающих пенсионеров
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
    или выписка по счету из обслуживающего банка, подтверждающая поступление пенсионных выплат
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
  • другие документы
при получении дополнительных доходов от сдачи имущества в аренду предоставляются договоры аренды, платежные документы (выписки с банковского счета), подтверждающие факт получения доходов от сдачи недвижимости в аренду)
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • ИНН
  • пенсионное удостоверение
  • трудовой договор
    копия
  • трудовая книжка
    копия
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • документы, подтверждающие наличие в собственности заемщика/семьи заемщика дорогостоящих активов:
    • недвижимости;
    • автотранспорта;
    • документов подтверждающих наличие вкладов в других банках (выписки со счетов, договоры вклада);
    • документы, подтверждающие наличие ценных бумаг, с указанием номинальной и рыночной (при наличии) стоимости
Количество созаемщиков
до 1 человека
супруг (а)/иное лицо (родственник 1-го круга) выступает созаемщиком (при необходимости, в случае принятия решения банком и для увеличения суммы кредита)
Прочие требования к заемщику
  • наличие стационарного телефона
  • допустимое количество действующих кредитов, на дату подачи заявки – не более 3-х кредитов; отсутствие кредитов в статусе «просрочен»; отсутствие действующих микрозаймов
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма без обеспечения;
  • срок действия кредитного решения - до 30 дней;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • учитываются доп. доходы;
  • регистрация на территории РФ
Минусы
  • высокая ставка;
  • повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
  • кредит для пенсионеров;
  • процентная ставка зависит от срока кредита
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 15:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Пенсионный» в 5 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «РостФинанс»
Адрес
344037, г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 95
ОГРН
1022300003021
Сайт
www.rostfinance.ru
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Телефоны
8 800 777-70-01 — единая справочная служба

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