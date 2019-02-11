Доход

минимальный среднемесячный доход заемщика: 12 000 рублей

подтверждение основного дохода

на выбор

при получении дополнительных доходов от сдачи имущества в аренду предоставляются договоры аренды, платежные документы (выписки с банковского счета), подтверждающие факт получения доходов от сдачи недвижимости в аренду)

справка по форме 2-НДФЛ для работающих пенсионеров

справка по форме банка / запрос работодателю для работающих пенсионеров

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию или выписка по счету из обслуживающего банка, подтверждающая поступление пенсионных выплат

подтверждение дополнительного дохода

на выбор

другие документы

при получении дополнительных доходов от сдачи имущества в аренду предоставляются договоры аренды, платежные документы (выписки с банковского счета), подтверждающие факт получения доходов от сдачи недвижимости в аренду)