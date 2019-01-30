Стаж работы

на последнем месте не менее 3 месяцев

Требования к трудоустройству:

трудовой стаж не менее 3 месяцев на предприятии расположенном в г.Тюмени, Тюменском районе, Тюменской области при регистрации в г.Тюмени, Тюменском районе, либо трудовой стаж не менее 6 месяцев на предприятии расположенном в г.Тюмени, Тюменском районе при регистрации в Тюменской области