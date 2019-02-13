Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 12,40 %

300 000 ... 600 000 ₽

3 года ... 5 лет Максимальная 14,20 %

10 000 ... 300 000 ₽

5 лет ... 7 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно Страхование без страхования + 4-5 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

работники бюджетной сферы / госслужащие Возраст заемщика для мужчин от 22 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 22 лет на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная / временная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

трудовая книжка копия

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 10 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы возможность предоставления кредита без обеспечения;

погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;

пониженная ставка для бюджетников Минусы длительное рассмотрение кредитной заявки;

требуется регистрация в регионе предоставления кредита;

подтверждение дохода возможно только справкой по форме 2-НДФЛ;

большая надбавка к ставке за отказ от личного страхования Особые ограничения адрес регистрации и фактическое место жительства - Нижегородская и Костромская области

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.