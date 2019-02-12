Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 11,50 %

300 000 ... 600 000 ₽

1 год Максимальная 14,00 %

10 000 ... 300 000 ₽

13 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования +4 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков пенсионеры Регистрация постоянная / временная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

паспорт

заявление-анкета справки из банков об остатке задолженности и кредитной истории, договора поручительства, графики погашения, если заемщик является поручителем в других организациях Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 10 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;

без обеспечения;

невысокая ставка Минусы длительное рассмотрение кредитной заявки;

требуется регистрация в регионе предоставления кредита Особые ограничения повышенная ставка при отказе от личного страхования;

адрес регистрации и фактическое место жительства заемщика - Нижегородская и Костромская области

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.