Страхование

без страхования + 3 п.п. к базовой ставке

имущественное, личное и титульное базовая ставка

в случае выбора заемщиком условий кредитования с договором коллективного страхования (ДКС) - уплата денежной суммы, в размере 0,7% от индивидуальной страховой суммы, установленной в соответствии с условиями ДКС, за присоединение к ДКС; указанная денежная сумма уплачивается единовременно при подаче заявления на страхование по ДКС и при пролонгации страхования по ДКС за очередной период страхования (который не должен превышать 12 месяцев)