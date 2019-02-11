Альтернатива
Промсвязьбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
12,70%
Сумма
до 10 000 000 ₽
Срок
до 15 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 12,70 %
- 1 000 000 ... 10 000 000 ₽
- 3 года ... 15 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
квартиры
Страхование
-
без страхования
+ 3 п.п. к базовой ставке
-
имущественное, личное и титульное
базовая ставка
в случае выбора заемщиком условий кредитования с договором коллективного страхования (ДКС) - уплата денежной суммы, в размере 0,7% от индивидуальной страховой суммы, установленной в соответствии с условиями ДКС, за присоединение к ДКС; указанная денежная сумма уплачивается единовременно при подаче заявления на страхование по ДКС и при пролонгации страхования по ДКС за очередной период страхования (который не должен превышать 12 месяцев)
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы или совладельцы собственного бизнеса
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 4 месяцев
Требования к трудоустройству:
для ИП и собственников бизнеса: срок существования - не менее 2 лет
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка по форме организации-работодателя
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)
-
трудовая книжка
копия
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
Количество созаемщиков
от 1 до 4 человек
Прочие требования к заемщику
-
наличие стационарного телефона
рабочий стационарный телефон
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
до 3 рабочих дней с даты подачи полного пакета документов
Максимальный срок действия кредитного решения
60 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
ключевая ставка на дату заключения договора, если проценты за пользование кредитом в период нарушения обязательств начислялись; 0,06% от суммы просроченной задолженности по основному долгу и/или просроченной задолженности по процентам в день, если проценты за пользование кредитом в период нарушения обязательств не начислялись
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- электронные платежные системы
- салоны связи
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита на длительный срок;
- невысокая ставка;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- срок действия кредитного решения - до 60 дней;
- возможно кредитование ИП и собственников бизнеса
Минусы
- повышенная ставка при отказе от страхования;
- максимальное соотношение кредит/залог - до 50%
Особые ограничения
- требуется наличие у заемщика двух телефонов, один из которых – рабочий
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 10:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Альтернатива» в 137 городах России
19 553
Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
- Адрес
- 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
- Сайт
- www.psbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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