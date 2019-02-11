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Альтернатива

Промсвязьбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
12,70%
Сумма
до 10 000 000
Срок
до 15 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 12,70 %
  • 1 000 000 ... 10 000 000 ₽
  • 3 года ... 15 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
квартиры
Страхование
  • без страхования
    + 3 п.п. к базовой ставке
  • имущественное, личное и титульное
    базовая ставка
в случае выбора заемщиком условий кредитования с договором коллективного страхования (ДКС) - уплата денежной суммы, в размере 0,7% от индивидуальной страховой суммы, установленной в соответствии с условиями ДКС, за присоединение к ДКС; указанная денежная сумма уплачивается единовременно при подаче заявления на страхование по ДКС и при пролонгации страхования по ДКС за очередной период страхования (который не должен превышать 12 месяцев)
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы или совладельцы собственного бизнеса
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 4 месяцев
Требования к трудоустройству:
для ИП и собственников бизнеса: срок существования - не менее 2 лет
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка по форме организации-работодателя
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)
  • трудовая книжка
    копия
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
Количество созаемщиков
от 1 до 4 человек
Прочие требования к заемщику
  • наличие стационарного телефона
    рабочий стационарный телефон
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
до 3 рабочих дней с даты подачи полного пакета документов
Максимальный срок действия кредитного решения
60 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
ключевая ставка на дату заключения договора, если проценты за пользование кредитом в период нарушения обязательств начислялись; 0,06% от суммы просроченной задолженности по основному долгу и/или просроченной задолженности по процентам в день, если проценты за пользование кредитом в период нарушения обязательств не начислялись
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • электронные платежные системы
  • салоны связи
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита на длительный срок;
  • невысокая ставка;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • срок действия кредитного решения - до 60 дней;
  • возможно кредитование ИП и собственников бизнеса
Минусы
  • повышенная ставка при отказе от страхования;
  • максимальное соотношение кредит/залог - до 50%
Особые ограничения
  • требуется наличие у заемщика двух телефонов, один из которых – рабочий
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 10:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Альтернатива» в 137 городах России
19 553
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Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
Адрес
109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
Сайт
www.psbank.ru
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Телефоны
8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный
8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный

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