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Под залог недвижимости

Банк «Санкт-Петербург», потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
13,25%
Сумма
до 10 000 000
Срок
до 15 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 13,25 %
  • 500 000 ... 10 000 000 ₽
  • 1 год ... 15 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
Страхование
  • без страхования
    + 3 п. п. к базовой ставке
  • имущественное, личное и титульное
    базовая ставка
  • имущественное и титульное
    + 1 п.п. к базовой ставке
  • имущественное и личное
    + 1 п.п. к базовой ставке
  • имущественное
    + 2 п.п. к базовой ставке
  • личное
    + 2 п.п. к базовой ставке
  • титульное
    + 2 п.п. к базовой ставке
титульное страхование требуется, если имущество находится в собственности до трех лет; +1 п. п. в случае отказа залогодателя, не являющегося заемщиком, от личного страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы или совладельцы собственного бизнеса
  • военнослужащие
  • адвокаты / нотариусы
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 4 месяцев
Требования к трудоустройству:
для ИП — 12 месяцев регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и осуществления прибыльной деятельности; для нотариусов/ адвокатов — 12 месяцев регистрации в качестве нотариуса/ адвоката и осуществление прибыльной деятельности; требование о текущем стаже на последнем месте работы неприменимо для лиц, получающих основной доход пенсионного характера
Регистрация
  • постоянная / временная на территории РФ
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка по форме организации-работодателя
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
  • другие документы
Документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • трудовая книжка
    копия
  • паспорт
  • заявление-анкета
Количество созаемщиков
от 0 до 4 человек
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
в размере ключевой ставки ЦБ РФ
Способ оплаты
  • кассы
  • платежные терминалы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • возраст заемщика - от 18 лет;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • низкая ставка;
  • крупная сумма на длительный срок;
  • до 4-х созаёмщиков
Минусы
  • повышенная ставка при отказе от страхования
Особые ограничения
  • повышенная ставка в случае отказа залогодателя, не являющегося заемщиком, от личного страхования
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 14.02.2019 09:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог недвижимости» в 7 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Адрес
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
ОГРН
1027800000140
Сайт
www.bspb.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 222-50-50 — единая справочная служба

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