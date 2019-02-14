Под залог недвижимости
Банк «Санкт-Петербург», потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
13,25%
Сумма
до 10 000 000 ₽
Срок
до 15 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 13,25 %
- 500 000 ... 10 000 000 ₽
- 1 год ... 15 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
Страхование
-
без страхования
+ 3 п. п. к базовой ставке
-
имущественное, личное и титульное
базовая ставка
-
имущественное и титульное
+ 1 п.п. к базовой ставке
-
имущественное и личное
+ 1 п.п. к базовой ставке
-
имущественное
+ 2 п.п. к базовой ставке
-
личное
+ 2 п.п. к базовой ставке
-
титульное
+ 2 п.п. к базовой ставке
титульное страхование требуется, если имущество находится в собственности до трех лет; +1 п. п. в случае отказа залогодателя, не являющегося заемщиком, от личного страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы или совладельцы собственного бизнеса
- военнослужащие
- адвокаты / нотариусы
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 4 месяцев
Требования к трудоустройству:
для ИП — 12 месяцев регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и осуществления прибыльной деятельности; для нотариусов/ адвокатов — 12 месяцев регистрации в качестве нотариуса/ адвоката и осуществление прибыльной деятельности; требование о текущем стаже на последнем месте работы неприменимо для лиц, получающих основной доход пенсионного характера
Регистрация
- постоянная / временная на территории РФ
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка по форме организации-работодателя
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
- другие документы
Документы
- документы по предоставляемому залогу
-
трудовая книжка
копия
- паспорт
- заявление-анкета
Количество созаемщиков
от 0 до 4 человек
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
в размере ключевой ставки ЦБ РФ
Способ оплаты
- кассы
- платежные терминалы
- безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возраст заемщика - от 18 лет;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- низкая ставка;
- крупная сумма на длительный срок;
- до 4-х созаёмщиков
Минусы
- повышенная ставка при отказе от страхования
Особые ограничения
- повышенная ставка в случае отказа залогодателя, не являющегося заемщиком, от личного страхования
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 14.02.2019 09:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог недвижимости» в 7 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
- Адрес
- 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
- ОГРН
- 1027800000140
- Сайт
- www.bspb.ru
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