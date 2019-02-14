до 15 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 13,25 %

500 000 ... 10 000 000 ₽

1 год ... 15 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно Страхование без страхования + 3 п. п. к базовой ставке

имущественное, личное и титульное базовая ставка

имущественное и титульное + 1 п.п. к базовой ставке

имущественное и личное + 1 п.п. к базовой ставке

имущественное + 2 п.п. к базовой ставке

личное + 2 п.п. к базовой ставке

титульное + 2 п.п. к базовой ставке титульное страхование требуется, если имущество находится в собственности до трех лет; +1 п. п. в случае отказа залогодателя, не являющегося заемщиком, от личного страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

владельцы или совладельцы собственного бизнеса

военнослужащие

адвокаты / нотариусы

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 18 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 18 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 4 месяцев Требования к трудоустройству: для ИП — 12 месяцев регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и осуществления прибыльной деятельности; для нотариусов/ адвокатов — 12 месяцев регистрации в качестве нотариуса/ адвоката и осуществление прибыльной деятельности; требование о текущем стаже на последнем месте работы неприменимо для лиц, получающих основной доход пенсионного характера Регистрация постоянная / временная на территории РФ

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка по форме организации-работодателя

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

другие документы Документы документы по предоставляемому залогу

трудовая книжка копия

паспорт

заявление-анкета Количество созаемщиков от 0 до 4 человек Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту в размере ключевой ставки ЦБ РФ Способ оплаты кассы

платежные терминалы

безналичный платеж со счета в другом банке Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы возраст заемщика - от 18 лет;

альтернативные способы подтверждения дохода;

низкая ставка;

крупная сумма на длительный срок;

до 4-х созаёмщиков Минусы повышенная ставка при отказе от страхования Особые ограничения повышенная ставка в случае отказа залогодателя, не являющегося заемщиком, от личного страхования

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.