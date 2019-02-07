до 3 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 11,20 %

100 000 ... 600 000 ₽

1 мес. ... 3 года Максимальная 14,90 %

100 000 ... 600 000 ₽

1 мес. ... 3 года Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог движимого имущества, обязательно автотранспорта, обязательно на выбор поручительство и гарантии как альтернатива физических лиц, как альтернатива юридических лиц, как альтернатива Страхование без страхования + 2 п. п. к базовой ставке

имущественное и личное базовая ставка

имущественное + 2 п. п. к базовой ставке без личного страхования при сумме кредита до 700 тыс. рублей страхование каско можно заменить на поручительство физ. лица или увеличение ставки на 3 п. п. Требования и документы Категория заемщиков пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 45 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 45 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

пенсионное удостоверение

паспорт копия и оригинал

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% в день от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы обеспечения Минусы требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита;

требуется имущественное страхование;

повышенная ставка при отказе от личного страхования;

банк не раскрывает минимальную ставку для клиентов "с улицы" Особые ограничения кредит для работающих и неработающих пенсионеров;

+2 п.п. при отказе от личного страхования;

при сумме кредита до 700 тыс. рублей страхование каско можно заменить на поручительство физ. лица или увеличение ставки на 3 п. п.

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.