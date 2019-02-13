Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 9,90 %

15 000 ... 1 300 000 ₽

1 мес. ... 5 лет Максимальная 21,00 %

15 000 ... 1 300 000 ₽

1 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

с положительной кредитной историей Возраст заемщика для мужчин от 23 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 23 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

другие документы выписка со счёта зарплатной карты, открытой в другом банке Документы военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета дополнительный документ на выбор: свидетельство ПФР, водительское удостоверение, загранпаспорт, удостоверение личности военнослужащего, пенсионное свидетельство Количество созаемщиков от 0 до 1 человека Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 1 до 2 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых на сумму просроченной задолженности Способ оплаты кассы

платежные терминалы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без подтверждения дохода / альтернативные варианты подтверждения дохода;

без страхования;

предоставляется неработающим пенсионерам;

крупная сумма кредита;

без обеспечения;

возраст заемщика - до 70 лет Минусы высокая ставка без подтверждения дохода и для неработающих пенсионеров

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.