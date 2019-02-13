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На все про все

Газэнергобанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 9,90%
Сумма
до 1 300 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 2 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 9,90 %
  • 15 000 ... 1 300 000 ₽
  • 1 мес. ... 5 лет
Максимальная
  • 21,00 %
  • 15 000 ... 1 300 000 ₽
  • 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • с положительной кредитной историей
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • другие документы
    выписка со счёта зарплатной карты, открытой в другом банке
Документы
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • дополнительный документ на выбор: свидетельство ПФР, водительское удостоверение, загранпаспорт, удостоверение личности военнослужащего, пенсионное свидетельство
Количество созаемщиков
от 0 до 1 человека
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 2 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых на сумму просроченной задолженности
Способ оплаты
  • кассы
  • платежные терминалы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без подтверждения дохода / альтернативные варианты подтверждения дохода;
  • без страхования;
  • предоставляется неработающим пенсионерам;
  • крупная сумма кредита;
  • без обеспечения;
  • возраст заемщика - до 70 лет
Минусы
  • высокая ставка без подтверждения дохода и для неработающих пенсионеров
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 13.02.2019 15:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На все про все» в 45 городах России
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Справочная информация
АО «Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк»
Адрес
248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4
Сайт
www.gebank.ru
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Телефоны
8 800 700-3000 — единая справочная служба
(4842) 55-77-55

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