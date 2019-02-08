Специального назначения без обеспечения
Севергазбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,00%
Сумма
до 1 500 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - от 1 до 2 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 12,00 %
- 500 000 ... 1 500 000 ₽
- 6 мес. ... 1 год
Максимальная
- 15,00 %
- 50 000 ... 250 000 ₽
- 5 лет 1 мес. ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+3 п. п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Дополнительная информация
В рамках акции "Календарь праздников" ставка дополнительно снижается на 0,25 п. п. при оформлении кредита в день рождения заемщика, в профессиональные праздники для работников соответствующих сфер и другие праздники, также скидка действует в течение 5 дней до и 5 дней после праздника.
При возможности получения клиентом скидки по нескольким параметрам (наименованиям праздника) в рамках одного продукта скидки не суммируются.
Список праздников, участвующих в акции см. на сайте банка.
Требования и документы
Категория заемщиков
- военнослужащие
- работники правоохранительных органов
сотрудники государственных органов судебной власти, Министерства Внутренних Дел, ФСИН и ФССП Министерства юстиции РФ, ФСБ РФ, Министерства обороны РФ, МЧС России, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы охраны РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ
Возраст заемщика
для мужчин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная / временная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
Документы
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
Количество созаемщиков
до 1 человека
если заемщик состоит в браке, то супруг(а) выступает созаемщиком по кредитному договору в следующих случаях: при учете дохода супруга(и) в расчете совокупного семейного дохода; сумма кредита превышает 1 млн руб.; в иных случаях по решению банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 2 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
- на карточный счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,054% за каждый день наличия просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- салоны связи
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- низкая ставка;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- возможность предоставления кредита без обеспечения на сумму до 1,5 млн рублей;
- крупная сумма кредита на длительный срок
Минусы
- повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;
- подтверждение дохода возможно только справкой 2-НДФЛ/3-НДФЛ;
- супруг(а) выступает созаемщиком по кредиту
Особые ограничения
- кредит для сотрудников государственных органов судебной власти, Министерства Внутренних Дел, ФСИН и ФССП Министерства юстиции РФ, ФСБ РФ, Министерства обороны РФ, МЧС России, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы охраны РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ;
- +3 п. п. к базовой ставке при отказе от личного страхования
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 08.02.2019 14:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Специального назначения» в 34 городах России
2 738
Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
- Адрес
- 160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
- Сайт
- www.severgazbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 700-25-52 — единая справочная служба(8172) 57-35-73