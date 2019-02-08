Для бюджетников на рефинансирование под поручительство
Севергазбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
12,50%
Сумма
до 2 000 000 ₽
Срок
до 84 мес.
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - от 1 до 2 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
Ставки
- 12,50 %
- 1 000 000 ... 2 000 000 ₽
- 6 мес. ... 84 мес.
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
Страхование
-
без страхования
+3 п. п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Дополнительная информация
В рамках акции "Календарь праздников" ставка дополнительно снижается на 0,25 п. п. при оформлении кредита в день рождения заемщика, в профессиональные праздники для работников соответствующих сфер и другие праздники, также скидка действует в течение 5 дней до и 5 дней после праздника.
При возможности получения клиентом скидки по нескольким параметрам (наименованиям праздника) в рамках одного продукта скидки не суммируются.
Список праздников, участвующих в акции см. на сайте банка.
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники бюджетной сферы / госслужащие
Возраст заемщика
для мужчин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная / временная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
Документы
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- документы, содержащие информацию о рефинансируемом кредите
Количество созаемщиков
до 1 человека
если заемщик состоит в браке, то супруг(а) выступает созаемщиком по кредитному договору в следующих случаях: при учете дохода супруга(и) в расчете совокупного семейного дохода; сумма кредита превышает 750 000 руб.; в иных случаях по решению банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 2 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,054% от суммы просроченного платежа и процентов за каждый день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- салоны связи
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- низкая ставка;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- возможность предоставления кредита без обеспечения на сумму до 1 млн рублей;
- крупная сумма кредита на длительный срок
Минусы
- повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;
- подтверждение дохода возможно только справкой 2-НДФЛ/3-НДФЛ;
- супруг(а) выступает созаемщиком по кредиту
Особые ограничения
- кредит на рефинансирование для бюджетников;
- +3 п. п. к базовой ставке при отказе от личного страхования
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 08.02.2019 14:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Для бюджетников на рефинансирование» в 34 городах России
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Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
- Адрес
- 160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
- Сайт
- www.severgazbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Вологда
- Телефоны
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8 800 700-25-52 — единая справочная служба(8172) 57-35-73