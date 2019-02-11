Вход

Под залог автомобиля 3.0

Восточный Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 19,00%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - 1 день
  • без комиссий
  • без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 19,00 %
  • 100 000 ... 1 000 000 ₽
  • 13 мес. ... 5 лет
Максимальная
  • 32,00 %
  • 100 000 ... 1 000 000 ₽
  • 13 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
категория "В" и находится в собственности заёмщика
возраст ТС на дату заключения сделки - до 10 лет (до 3 лет для автотранспортных средств марок ВАЗ, ВИС, ГАЗ, Дэу (Daewoo), ЗАЗ, ИЖ, ТагАЗ, УАЗ и всех прочих легковых автомобилей, производимых на территории РФ под российскими брендами, всех китайских и индийских марок)
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 76 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 76 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
для лиц моложе 26 лет стаж на последнем месте - не менее 12 мес.
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
  • подтверждение основного дохода не требуется
Документы
  • ПТС (паспорт транспортного ср-ва)
  • документы по предоставляемому залогу
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
1 день
(рабочий)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 день
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на карточный счет
  • выпускается банковская карта
кредит выдается на карту Visa Instant Issue (800 руб. за оформление) или Visa Classic (бесплатно)
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • максимальный срок действия льготного периода 8 мес.
размер платежа на льготный период кредитования - не более 100 руб.
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
800-2000 руб. за факт просрочки, но не более 20% от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • возраст заемщика - до 76 лет;
  • подтверждение дохода не требуется;
  • страхование не требуется;
  • быстрое рассмотрение заявки
Минусы
  • широкий диапазон ставок, невозможно оценить преимущество продукта;
  • банк не раскрывает факторы, влияющие на размер процентной ставки;
  • срок действия кредитного решения - 1 рабочий день
Особые ограничения
  • кредит выдается на карту Visa Instant Issue (800 руб. за оформление) или Visa Classic (бесплатно)
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 09:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог автомобиля 3.0» в 254 городах России
9 485
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Восточный экспресс банк»
Адрес
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1
ОГРН
1022800000112
Сайт
www.vostbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Благовещенск
Отделения 9
Банкоматы 7
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-71-00 — единая справочная служба
8 800 200-28-20 — VIP-обслуживание

Кредиты

Популярные предложения

Кредиты банков

Показать еще