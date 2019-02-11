Под залог автомобиля 3.0
Восточный Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 19,00%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - 1 день
- без комиссий
- без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 19,00 %
- 100 000 ... 1 000 000 ₽
- 13 мес. ... 5 лет
Максимальная
- 32,00 %
- 100 000 ... 1 000 000 ₽
- 13 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
категория "В" и находится в собственности заёмщика
возраст ТС на дату заключения сделки - до 10 лет (до 3 лет для автотранспортных средств марок ВАЗ, ВИС, ГАЗ, Дэу (Daewoo), ЗАЗ, ИЖ, ТагАЗ, УАЗ и всех прочих легковых автомобилей, производимых на территории РФ под российскими брендами, всех китайских и индийских марок)
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 76 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 76 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
для лиц моложе 26 лет стаж на последнем месте - не менее 12 мес.
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
- подтверждение основного дохода не требуется
Документы
- ПТС (паспорт транспортного ср-ва)
- документы по предоставляемому залогу
- паспорт
- заявление-анкета
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
1 день
(рабочий)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 день
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на карточный счет
- выпускается банковская карта
кредит выдается на карту Visa Instant Issue (800 руб. за оформление) или Visa Classic (бесплатно)
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- максимальный срок действия льготного периода 8 мес.
размер платежа на льготный период кредитования - не более 100 руб.
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
800-2000 руб. за факт просрочки, но не более 20% от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возраст заемщика - до 76 лет;
- подтверждение дохода не требуется;
- страхование не требуется;
- быстрое рассмотрение заявки
Минусы
- широкий диапазон ставок, невозможно оценить преимущество продукта;
- банк не раскрывает факторы, влияющие на размер процентной ставки;
- срок действия кредитного решения - 1 рабочий день
Особые ограничения
- кредит выдается на карту Visa Instant Issue (800 руб. за оформление) или Visa Classic (бесплатно)
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 09:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог автомобиля 3.0» в 254 городах России
9 485
Справочная информация
ПАО «Восточный экспресс банк»
- Адрес
- 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1
- ОГРН
- 1022800000112
- Сайт
- www.vostbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Благовещенск
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