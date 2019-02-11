на выбор залог

движимого имущества, обязательно

категория "В" и находится в собственности заёмщика автотранспорта, обязательно

возраст ТС на дату заключения сделки - до 10 лет (до 3 лет для автотранспортных средств марок ВАЗ, ВИС, ГАЗ, Дэу (Daewoo), ЗАЗ, ИЖ, ТагАЗ, УАЗ и всех прочих легковых автомобилей, производимых на территории РФ под российскими брендами, всех китайских и индийских марок)