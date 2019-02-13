Личное подсобное хозяйство под залог
Актив Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,50%
Сумма
до 700 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- цель: развитие (ведение) личного подсобного хозяйства
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- развитие (ведение) личного подсобного хозяйства
Ставки
Минимальная
- 12,50 %
- 15 000 ... 700 000 ₽
- 1 мес. ... 1 год
Максимальная
- 13,50 %
- 15 000 ... 700 000 ₽
- 3 года ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
техники / оборудования, обязательно
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- владельцы личных подсобных хозяйств
Стаж работы
Требования к трудоустройству:
наличие записей в похозяйственной книге органа местного самоуправления о ведении заемщиком личного подсобного хозяйства в течение не менее 12 месяцев до даты подачи заявки на кредит
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
Документы
- ИНН
- паспорт
- заявление-анкета
- заверенную администрацией выписку из похозяйственной книги;
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Количество созаемщиков
до 1 человека
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
- на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без страхования;
- альтернативные способы обеспечения;
- невысокая процентная ставка
Минусы
- обязательное наличие справки 2-НДФЛ (для физического лица)
Особые ограничения
- кредит на развитие личного подсобного хозяйства (ЛПХ)
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 13.02.2019 15:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Личное подсобное хозяйство» в 12 городах России
1 040
Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Актив Банк»
- Адрес
- 430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52
- ОГРН
- 1021300001029
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Саранск
- Телефоны
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(8342) 47-52-70