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Личное подсобное хозяйство под залог

Актив Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,50%
Сумма
до 700 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • цель: развитие (ведение) личного подсобного хозяйства
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • развитие (ведение) личного подсобного хозяйства
Ставки
Минимальная
  • 12,50 %
  • 15 000 ... 700 000 ₽
  • 1 мес. ... 1 год
Максимальная
  • 13,50 %
  • 15 000 ... 700 000 ₽
  • 3 года ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
техники / оборудования, обязательно
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • владельцы личных подсобных хозяйств
Стаж работы
Требования к трудоустройству:
наличие записей в похозяйственной книге органа местного самоуправления о ведении заемщиком личного подсобного хозяйства в течение не менее 12 месяцев до даты подачи заявки на кредит
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
Документы
  • ИНН
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • заверенную администрацией выписку из похозяйственной книги;
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Количество созаемщиков
до 1 человека
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
  • на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без страхования;
  • альтернативные способы обеспечения;
  • невысокая процентная ставка
Минусы
  • обязательное наличие справки 2-НДФЛ (для физического лица)
Особые ограничения
  • кредит на развитие личного подсобного хозяйства (ЛПХ)
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 13.02.2019 15:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Личное подсобное хозяйство» в 12 городах России
1 040
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Актив Банк»
Адрес
430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52
ОГРН
1021300001029
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саранск
Отделения 9
Банкоматы 15
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Телефоны
(8342) 47-52-70

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