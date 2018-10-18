На любые цели под поручительство и залог
Владбизнесбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,00%
Сумма
до 3 000 000 ₽
Срок
до 60 мес.
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - 1 день
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 11,00 %
- 1 000 000 ... 3 000 000 ₽
- 6 мес. ... 12 мес.
Максимальная
- 20,00 %
- 30 000 ... 100 000 ₽
- 49 мес. ... 60 мес.
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, по требованию банка
юридических лиц, по требованию банка
ИП, по требованию банка
при отсутствии поручителя требуется личное страхование
Страхование
- без страхования
-
личное
при отсутствии поручителя
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- работники бюджетной сферы / госслужащие
Возраст заемщика
для мужчин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- заявление-анкета
- паспорт
-
трудовая книжка
копия
-
трудовой договор
копия
- пенсионное удостоверение
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- документы по предоставляемому залогу
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
1 день
(рабочего)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возраст заемщика - от 18 до 75 лет;
- возможность предоставления кредита ИП;
- отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;
- предоставление скидки к процентной ставке работникам бюджетной сферы;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- альтернативные способы обеспечения / без обеспечения;
- рассмотрение заявки - 1 день;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- без страхования;
- крупная сумма кредита
Минусы
- высокая ставка без обеспечения
Особые ограничения
- -2 п.п. для бюджетников
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 18.10.2018 11:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На любые цели» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Владбизнесбанк»
- Адрес
- 600015, г. Владимир, <nobr>пр-т</nobr> Ленина, д. 35
- ОГРН
- 1023300000063
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владимир
- Телефоны
-
(4922) 54-18-65