Потребительский под залог
Иваново, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
15,90%
Сумма
до 4 000 000 ₽
Срок
до 5 лет 1 мес.
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 15,90 %
- до 4 000 000 ₽
- 1 мес. ... 5 лет 1 мес.
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
Страхование
- имущественное
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники бюджетной сферы / госслужащие
- военнослужащие
- работники правоохранительных органов
- пенсионеры
- с положительной кредитной историей
Возраст заемщика
для мужчин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- документы по предоставляемому залогу
- трудовой договор
- трудовая книжка
- паспорт
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени в размере 0,1% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы обеспечения;
- крупная сумма кредита под залог;
- возраст заемщика - от 18 лет;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита
Минусы
- требуется страхование предмета залога при его оформлении;
- рассмотрение заявки - до 5 дней
Особые ограничения
- кредит для клиентов с ПКИ, сотрудников бюджетных организаций (сотрудники образовательных, медицинских, муниципальных учреждений, сотрудники МВД, военнослужащие, служащие МО, МВД, ФСБ, ФСО)
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 30.01.2019 17:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 5 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Иваново»
- Адрес
- 153002, г. Иваново, просп. Ленина, д. 31а
- ОГРН
- 1043700028679
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Иваново
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(4932) 30-55-34