до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 17,00 %

50 000 ... 240 000 ₽

13 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков пенсионеры кредит для физических лиц, получающих пенсионные выплаты (за исключением пенсии по инвалидности или потере кормильца) Возраст заемщика для мужчин от 18 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 18 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная / временная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход минимальный среднемесячный доход заемщика: 20 000 руб. подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы документы по предоставляемому залогу

пенсионное удостоверение

трудовая книжка копия

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета Прочие требования к заемщику для пенсионеров, не состоящих в трудовых правоотношениях, и для заёмщиков возраст которых превысит 60/65 лет в период действия кредитного договора, в качестве дохода рассматривается только пенсия (кроме пенсии по инвалидности)/пожизненное содержание - 8 000 руб. Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 10 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,05% ежедневно от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

без страхования Минусы срок рассмотрения заявки - до 10 рабочих дней Особые ограничения для пенсионеров;

увеличение ставки при запрете клиентом уступки прав требования по кредитному договору

льготная ставка с 13-го процентного периода при обслуживания кредита без просроченных платежей, кроме просроченных платежей сроком до 5 дней, в течение первых 12 процентных периодов и отсутствии текущей просроченной задолженности на отчетную дату

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.