до 7 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование любого количества кредитов, кроме ипотечных Ставки Минимальная 12,00 %

900 000 ... 1 200 000 ₽

13 мес. ... 7 лет Максимальная 13,50 %

300 000 ... 500 000 ₽

13 мес. ... 7 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

работники бюджетной сферы / госслужащие Возраст заемщика для мужчин от 18 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 18 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная / временная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход минимальный среднемесячный доход заемщика: для Москвы, МО, Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. - 20 000 руб.; для остальных - 15 000 руб. подтверждение основного дохода не требуется до 1 млн.р. без подтверждения дохода и занятости Документы военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета документы по рефинансируемым кредитам Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 10 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,05% ежедневно от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредита без обеспечения;

без страхования;

количество рефинансируемых кредитов - не ограничено;

возможно без подтверждения дохода и занятости Минусы срок рассмотрения заявки - до 10 рабочих дней Особые ограничения увеличение ставки при запрете клиентом уступки прав требования по кредитному договору;

повышенная ставка на период до предоставления документов, подтверждающих полное погашение рефинансируемого кредита

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.