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Рефинансирование

СМП Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,00%
Сумма
до 1 200 000
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 10 дней
  • без комиссий
  • без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
любого количества кредитов, кроме ипотечных
Ставки
Минимальная
  • 12,00 %
  • 900 000 ... 1 200 000 ₽
  • 13 мес. ... 7 лет
Максимальная
  • 13,50 %
  • 300 000 ... 500 000 ₽
  • 13 мес. ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
  • постоянная / временная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: для Москвы, МО, Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. - 20 000 руб.; для остальных - 15 000 руб.
  • подтверждение основного дохода не требуется
до 1 млн.р. без подтверждения дохода и занятости
Документы
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • документы по рефинансируемым кредитам
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 10 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,05% ежедневно от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита без обеспечения;
  • без страхования;
  • количество рефинансируемых кредитов - не ограничено;
  • возможно без подтверждения дохода и занятости
Минусы
  • срок рассмотрения заявки - до 10 рабочих дней
Особые ограничения
  • увеличение ставки при запрете клиентом уступки прав требования по кредитному договору;
  • повышенная ставка на период до предоставления документов, подтверждающих полное погашение рефинансируемого кредита
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 09:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 39 городах России
8 832
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Справочная информация
АО «Банк «Северный морской путь»
Адрес
113035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11
Сайт
www.smpbank.ru
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Телефоны
8 800 555-25-55 — единая справочная служба
8 800 200-76-46 — служба поддержки держателей банковских карт

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