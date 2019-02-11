Рефинансирование
СМП Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,00%
Сумма
до 1 200 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 10 дней
- без комиссий
- без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
любого количества кредитов, кроме ипотечных
Ставки
Минимальная
- 12,00 %
- 900 000 ... 1 200 000 ₽
- 13 мес. ... 7 лет
Максимальная
- 13,50 %
- 300 000 ... 500 000 ₽
- 13 мес. ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- работники бюджетной сферы / госслужащие
Возраст заемщика
для мужчин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная / временная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: для Москвы, МО, Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. - 20 000 руб.; для остальных - 15 000 руб.
- подтверждение основного дохода не требуется
до 1 млн.р. без подтверждения дохода и занятости
Документы
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- документы по рефинансируемым кредитам
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 10 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,05% ежедневно от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита без обеспечения;
- без страхования;
- количество рефинансируемых кредитов - не ограничено;
- возможно без подтверждения дохода и занятости
Минусы
- срок рассмотрения заявки - до 10 рабочих дней
Особые ограничения
- увеличение ставки при запрете клиентом уступки прав требования по кредитному договору;
- повышенная ставка на период до предоставления документов, подтверждающих полное погашение рефинансируемого кредита
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 09:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 39 городах России
8 832
Справочная информация
АО «Банк «Северный морской путь»
- Адрес
- 113035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11
- Сайт
- www.smpbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 555-25-55 — единая справочная служба8 800 200-76-46 — служба поддержки держателей банковских карт