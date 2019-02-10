до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 15,00 %

30 000 ... 250 000 ₽

6 мес. ... 1 год Максимальная 16,00 %

30 000 ... 250 000 ₽

1 год ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков пенсионеры Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

ИНН

пенсионное удостоверение

паспорт

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет в стороннем банке Погашение Порядок погашения дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% в день от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без личного страхования;

альтернативные способы подтверждения дохода;

без обеспечения Минусы требуется регистрация в регионе предоставления кредита;

рассмотрение заявки - до 5 рабочих дней Особые ограничения кредит для пенсионеров

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.