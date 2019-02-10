Пенсионный
КС Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 15,00%
Сумма
до 250 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 15,00 %
- 30 000 ... 250 000 ₽
- 6 мес. ... 1 год
Максимальная
- 16,00 %
- 30 000 ... 250 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- пенсионеры
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- ИНН
- пенсионное удостоверение
- паспорт
- заявление-анкета
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без личного страхования;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- без обеспечения
Минусы
- требуется регистрация в регионе предоставления кредита;
- рассмотрение заявки - до 5 рабочих дней
Особые ограничения
- кредит для пенсионеров
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 10.02.2019 17:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Пенсионный» в 21 городе России
875
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий кредитно-страховой банк «КС Банк»
- Адрес
- 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 30
- ОГРН
- 1021300000072
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Саранск
- Телефоны
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(8342) 23-50-50 — телефон горячей линии