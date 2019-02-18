Лояльный для работников по найму
Форштадт, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,90%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 14,90 %
- 300 000 ... 1 000 000 ₽
- 6 мес. ... 7 лет
Максимальная
- 15,90 %
- 100 000 ... 300 000 ₽
- 6 мес. ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
одного физического лица из числа близких родственников
(супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки)
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Количество созаемщиков
от 1 до 2 человек
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
неустойка 20% годовых в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- льготные условия для сотрудников бюджетной сферы и пенсионеров;
- страхование не требуется;
- возможность учета совокупного дохода семьи (супруг/а может выступать в качестве созаемщика);
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- длительный срок кредитования
Минусы
- требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 18.02.2019 12:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Лояльный» в 12 городах России
1 537
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Форштадт»
- Адрес
- 460001, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35/1
- ОГРН
- 1025600000854
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Оренбург
- Телефоны
-
8 800 100-22-08 — единая справочная служба