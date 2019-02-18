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Лояльный для работников по найму

Форштадт, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,90%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 14,90 %
  • 300 000 ... 1 000 000 ₽
  • 6 мес. ... 7 лет
Максимальная
  • 15,90 %
  • 100 000 ... 300 000 ₽
  • 6 мес. ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
одного физического лица из числа близких родственников
(супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки)
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Количество созаемщиков
от 1 до 2 человек
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
неустойка 20% годовых в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • льготные условия для сотрудников бюджетной сферы и пенсионеров;
  • страхование не требуется;
  • возможность учета совокупного дохода семьи (супруг/а может выступать в качестве созаемщика);
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • длительный срок кредитования
Минусы
  • требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 18.02.2019 12:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Лояльный» в 12 городах России
1 537
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Форштадт»
Адрес
460001, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35/1
ОГРН
1025600000854
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Телефоны
8 800 100-22-08 — единая справочная служба

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