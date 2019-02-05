Рефинансирование
Связь-Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
11,50%
Сумма
до 3 000 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 2 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
рефинансирование не более 5-ти кредитов (потребительских кредитов, автокредитов, кредитных карт)
Ставки
- 11,50 %
- 30 000 ... 3 000 000 ₽
- 6 мес. ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+4 п.п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка (плюс от потери работы); +2 п.п. за отсутствие каждого вида страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
-
справка по форме организации-работодателя
для военнослужащих и госслужащих
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
- трудовой договор
-
трудовая книжка
копия
- паспорт
- заявление-анкета
- документ на выбор: водительское удостоверение, заграничный паспорт, ИНН, СНИЛС;
- документы по рефинансируемому кредиту
Прочие требования к заемщику
- наличие стационарного телефона
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
первый платеж включает только проценты, начисленные за первый процентный период
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы неисполненного денежного обязательства
Способ оплаты
- кассы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая ставка;
- крупная сумма кредита на длительный срок без обеспечения;
- альтернативные способы подтверждения дохода, учет дохода от работы по совместительству
Минусы
- повышенная ставка при отказе от страхования от несчастных случаев и болезней и потери работы
Особые ограничения
- в первый месяц погашение основного долга не производится (уплачиваются только проценты)
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 65 городах России
20 656
Справочная информация
ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики»
- Адрес
- 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
- ОГРН
- 1027700159288
- Сайт
- www.sviaz-bank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 500-00-80 — единая справочная служба