до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 14,90 %

до 500 000 ₽

1 мес. ... 3 года Максимальная 15,90 %

до 500 000 ₽

3 года ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, как альтернатива юридических лиц, как альтернатива для открытого рынка требуется при сумме кредита от 100-200 тыс. рублей; для клиентов с ПКИ, бюджетников, пенсионеров от 300-500 тыс. рублей Страхование без страхования +2,5 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

работники бюджетной сферы / госслужащие

пенсионеры

с положительной кредитной историей Возраст заемщика для мужчин от 18 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 18 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования копия

ИНН копия

паспорт копия

заявление-анкета в случае поручительства юр. лица кредит оформляется при предоставлении годовой бухгалтерской отчетности в электронном виде с подтверждением о приеме ИФНС в электронном виде, либо с отметкой налогового органа Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 3 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% в день от суммы просроченного платежа, при залоге недвижимости - 0,06% Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения / альтернативные способы обеспечения;

возраст заемщика - от 18 лет;

альтернативные способы подтверждения дохода Минусы повышенная ставка при отказе от личного страхования Особые ограничения если у заемщика отсутствует прописка в городе присутствия банка (исключением является прописка в радиусе 50 км. от города присутствия банка) и кредит выдается без обеспечения, то обязательным условием для выдачи кредита является предоставление в качестве дополнительного обеспечения поручительства/созаемщика имеющего прописку не дальше, чем в радиусе 50 км. от города присутствия банка

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 18.02.2019 16:54

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.