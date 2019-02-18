до 3 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 21,00 %

10 000 ... 99 999 ₽

13 мес. ... 3 года Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, по требованию заёмщика при недостаточности дохода требуется поручительство физических лиц Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков пенсионеры за исключением пенсий по инвалидности Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

пенсионное удостоверение

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (от 1 часа) до 1 дня Максимальный срок действия кредитного решения 10 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% в день от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

без страхования;

возможность предоставления кредита неработающим пенсионерам;

льготная ставка для клиентов с положительной кредитной историей Минусы высокая процентная ставка Особые ограничения кредит для пенсионеров

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.