Выдача

Погашение

Нарушение обязательств по кредиту

за неисполнение или ненадлежащее исполнение какой-либо обязанности по уплате % и (или) кредита - пени из расчета 0,1 % от просроченной исполнением суммы долга за каждый день просрочки, если кредитные обязательства обеспечены залогом недвижимого имущества размер пени составляет 0,06% от просроченной исполнением суммы долга за каждый день просрочки