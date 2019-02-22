Топ-менеджер
Крона-Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,50%
Сумма
до 5 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 14,50 %
- 500 000 ... 5 000 000 ₽
- 3 мес. ... 1 год
Максимальная
- 16,50 %
- 500 000 ... 5 000 000 ₽
- 3 года ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
юридических лиц, обязательно
залог как альтернатива
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
поручительству
движимого имущества, обязательно
поручительству
Страхование
- без страхования
-
имущественное
при залоге имущества
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники бюджетной сферы / госслужащие
- прочие
топ-менеджеры – акционеры (участники), руководители и менеджеры высшего и среднего звена
Возраст заемщика
для мужчин
- от 25 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 25 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 3 лет
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
- другие документы
прочие документы, официально подтверждающие доход(например, договор аренды, исполнительные листы и платежные документы по ним и пр. (предоставляются только по согласованию с банком)
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
-
ИНН
оригинал
-
трудовая книжка
копия
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
-
паспорт
оригинал
-
заявление-анкета
оригинал
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени в размере 20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы обеспечения;
- крупная сумма кредита
Минусы
- подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;
- срок рассмотрения заявки - до 5 рабочих дней
Особые ограничения
- кредит для топ-менеджеров бюджетных организаций
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 22.02.2019 13:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Топ-менеджер» в 3 городах России
751
Справочная информация
ООО «Крона-Банк»
- Адрес
- 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 29
- ОГРН
- 1023800000245
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Иркутск
- Телефоны
-
(3952) 25-25-05