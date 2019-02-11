С 09 января 2019 года по 29 марта 2019 года включительно в рамках акции «Подарки от НИКО-БАНКа» клиент при подаче заявки на кредит самостоятельно выбирает один купон, стирает скрэтч-покрытие, в соответствии с которым размер процентной ставки по кредиту, приведенному ниже, гарантированно уменьшается на одну из следующих величин (в зависимости от выбранного клиентом купона): 0,25%/0,4%/0,5%/0,6%/0,7% годовых