Пенсионный под поручительство
Интерпрогрессбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
20,00%
Сумма
до 500 000 ₽
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - от 1 дня
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 20,00 %
- 20 000 ... 500 000 ₽
- 1 год 1 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
Страхование
-
без страхования
+ 3 п.п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
кредиты в сумме свыше 250 000 рублей предоставляются исключительно при наличии страхования рисков причинения вреда жизни
Требования и документы
Категория заемщиков
- индивидуальные предприниматели
- военнослужащие
- работники правоохранительных органов
- адвокаты / нотариусы
- пенсионеры
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная / временная в регионе присутствия банка
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
- пенсионное удостоверение
- паспорт
- заявление-анкета
комплект документов зависит от категории заемщика (полный список представлен на сайте банка)
Прочие требования к заемщику
- постоянная/временная регистрация: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 дня
рабочего
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на карточный счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- отсутствие требований к обеспечению / альтернативные формы обеспечения;
- льготные условия для заемщиков с положительной кредитной историей в любом банке;
- возможно кредитование ИП, адвокатов, военнослужащих
Минусы
- повышенная процентная ставка при отсутствии личного страхования
Особые ограничения
- кредит для пенсионеров;
- кредиты в сумме свыше 250 000 рублей предоставляются исключительно при наличии страхования рисков причинения вреда жизни;
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 05.02.2019 22:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Пенсионный» в 3 городах России
2 556
Справочная информация
АО «Интерпрогрессбанк»
- Адрес
- 115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 1, стр. 1
- ОГРН
- 1027739065375
- Сайт
- www.ipb.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 411-00-00 — служба клиентской поддержки (круглосуточно)