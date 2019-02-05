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Пенсионный под поручительство

Интерпрогрессбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
20,00%
Сумма
до 500 000
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - от 1 дня
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 20,00 %
  • 20 000 ... 500 000 ₽
  • 1 год 1 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
Страхование
  • без страхования
    + 3 п.п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
кредиты в сумме свыше 250 000 рублей предоставляются исключительно при наличии страхования рисков причинения вреда жизни
Требования и документы
Категория заемщиков
  • индивидуальные предприниматели
  • военнослужащие
  • работники правоохранительных органов
  • адвокаты / нотариусы
  • пенсионеры
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная / временная в регионе присутствия банка
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
  • пенсионное удостоверение
  • паспорт
  • заявление-анкета

комплект документов зависит от категории заемщика (полный список представлен на сайте банка)

Прочие требования к заемщику
  • постоянная/временная регистрация: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 дня
рабочего
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на карточный счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • отсутствие требований к обеспечению / альтернативные формы обеспечения;
  • льготные условия для заемщиков с положительной кредитной историей в любом банке;
  • возможно кредитование ИП, адвокатов, военнослужащих
Минусы
  • повышенная процентная ставка при отсутствии личного страхования
Особые ограничения
  • кредит для пенсионеров;
  • кредиты в сумме свыше 250 000 рублей предоставляются исключительно при наличии страхования рисков причинения вреда жизни;
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 05.02.2019 22:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Пенсионный» в 3 городах России
2 556
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Справочная информация
АО «Интерпрогрессбанк»
Адрес
115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 1, стр. 1
ОГРН
1027739065375
Сайт
www.ipb.ru
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Телефоны
(495) 411-00-00 — служба клиентской поддержки (круглосуточно)

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