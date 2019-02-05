до 3 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 20,00 %

20 000 ... 500 000 ₽

1 год 1 мес. ... 3 года Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно Страхование без страхования + 3 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка кредиты в сумме свыше 250 000 рублей предоставляются исключительно при наличии страхования рисков причинения вреда жизни Требования и документы Категория заемщиков индивидуальные предприниматели

военнослужащие

работники правоохранительных органов

адвокаты / нотариусы

пенсионеры Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная / временная в регионе присутствия банка Доход подтверждение основного дохода на выбор справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы пенсионное удостоверение

паспорт

заявление-анкета комплект документов зависит от категории заемщика (полный список представлен на сайте банка) Прочие требования к заемщику постоянная/временная регистрация: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки рабочего от 1 дня Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на карточный счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы отсутствие требований к обеспечению / альтернативные формы обеспечения;

льготные условия для заемщиков с положительной кредитной историей в любом банке;

возможно кредитование ИП, адвокатов, военнослужащих Минусы повышенная процентная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения кредит для пенсионеров;

кредиты в сумме свыше 250 000 рублей предоставляются исключительно при наличии страхования рисков причинения вреда жизни;

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.