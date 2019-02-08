В рамках акции "Календарь праздников" ставка дополнительно снижается на 0,25 п. п. при оформлении кредита в день рождения заемщика, в профессиональные праздники для работников соответствующих сфер и другие праздники, также скидка действует в течение 5 дней до и 5 дней после праздника. При возможности получения клиентом скидки по нескольким параметрам (наименованиям праздника) в рамках одного продукта скидки не суммируются. Список праздников, участвующих в акции см. на сайте банка.