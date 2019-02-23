до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 15,00 %

10 000 ... 6 000 000 ₽

1 мес. ... 1 год Максимальная 17,00 %

10 000 ... 6 000 000 ₽

3 года ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно автотранспорта, обязательно прав требования, обязательно на выбор поручительство и гарантии как альтернатива залогу физических лиц, как альтернатива залогу юридических лиц, как альтернатива Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 55 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ Документы документы, подтверждающие кредитную историю

трудовая книжка

документы по предоставляемому залогу

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

ИНН

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета документ на выбор: водительское удостоверение / загранпаспорт / удостоверение личности военнослужащего / служебное удостоверение

полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки рабочих до 3 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,05 % от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы обеспечения;

без страхования;

альтернативные способы подтверждения дохода;

погашение кредита аннуитетными либо дифференцированными платежами по выбору заемщика Минусы требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита;

подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ Особые ограничения ставка устанавливается индивидуально исходя из платежеспособности заемщика

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.