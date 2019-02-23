На индивидуальных условиях
Уралпромбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 15,00%
Сумма
до 6 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 15,00 %
- 10 000 ... 6 000 000 ₽
- 1 мес. ... 1 год
Максимальная
- 17,00 %
- 10 000 ... 6 000 000 ₽
- 3 года ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
прав требования, обязательно
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
залогу
юридических лиц, как альтернатива
залогу
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
Документы
- документы, подтверждающие кредитную историю
- трудовая книжка
- документы по предоставляемому залогу
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- ИНН
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- документ на выбор: водительское удостоверение / загранпаспорт / удостоверение личности военнослужащего / служебное удостоверение
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
рабочих
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,05 % от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки платежа
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы обеспечения;
- без страхования;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- погашение кредита аннуитетными либо дифференцированными платежами по выбору заемщика
Минусы
- требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита;
- подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
Особые ограничения
- ставка устанавливается индивидуально исходя из платежеспособности заемщика
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 23.02.2019 19:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На индивидуальных условиях» в 2 городах России
835
Справочная информация
АО «Уральский Промышленный Банк»
- Адрес
- 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 97
- ОГРН
- 1027400001727
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Челябинск
- Телефоны
-
(351) 239-65-65